"الأوقاف" تسلط الضوء على سماحة الإسلام في "تعارف 4".. و28 شخصاً يشهرون إسلامهم

مسقط - الرؤية

نظّمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي فعالية "تعارف" في نسختها الرابعة التي تستهدف غير المسلمين، وذلك تحت رعاية معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الافتاء والداعية الشيخ اسماعيل منك مفتي المسلمين في زيمبابوي، وعدد من المستشارين ومديري العموم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعدد من المهتمين في هذا الجانب.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم للقارئ محمد بن ناصر السابعي، ثم ألقى مجموعة من المنشدين أناشيد باللغة الإنجليزية والأوردية كما تمّ خلال الفعالية عرض فيلم مرئي عن "السعادة في حياة الإنسان" وكيف تتحقق وكيفية الوصول إليها وذلك بأسلوب قصصي يهدف إلى استنطاق نداء الفطرة لغير المسلمين وأنّ السعادة الحقيقية تكمن في اتباع الحق. وخلال الفعالية أشهر 28 شخصاً إسلامهم، ما يعكس أهمية هذه الفعاليات في توضيح رسالة الإسلام السمحة والمنهج الإسلامي المعتدل.

وتضمنت الفعالية حوار مع مجموعة من المسلمين الجدد؛ حيث دار الحوار بينهم عن سبب دخولهم الإسلام وما هو الفرق الذي حدث في حياتهم قبل وبعد دخولهم الإسلام وما هي النصائح التي يقدموها لغير المسلمين في سبيل إرشادهم إلى الدين الصحيح بقناعة وإرادة ذاتية.

وألقى الداعية الشيخ إسماعيل منك مفتي المسلمين في زيمبابوي محاضرة بعنوان "نحو سعادة الإنسانية"، وأشار إلى أن السعادة نابعة من معرفة ما بعد الدنيا من نعيم الآخرة، وأن ناكر الحياة الآخرة كالجنين ينكر حياة خارج الرحم. وختم محاضرته ببعض النقاط منها أن كل القوانين والاطر الدينية في الإسلام هي من أجل إسعاد البشرية وأنه عندما يتوكل الإنسان على رب العالمين المتصف بصفات العظمة والكمال، تنبعث فيه السعادة وتزداد السعادة مع زيادة القرب، وأن من مفاتيح السعادة بناء علاقة احترام ومحبة مع مخلوقات الله من بشر وغيرهم.

وأقيم على هامش الفعالية معرض مصاحب يتألف من عدد من الأركان؛ منها ركن معرض "رسالة الإسلام من عمان" الذي يحتوي على عدد من اللوحات التعريفية بالإسلام وبعض المعالم العمانية التي تحكي تاريخ المساجد والعمارة الإسلامية العمانية وغيرها من اللوحات التي تعكس الصورة الصحيحة للإسلام. ويعد معرض رسالة الإسلام من عمان من أهم المعارض الدولية التي تصحح صورة المسلمين والإسلام للعالم ويعكس الصورة الحضارية للمسلمين. وتضمن المعرض ركنا خاصا للمرأة أظهر مكانة المرأة في الإسلام، وكيف أن الإسلام كرمها والحقوق والواجبات التي وضعها لها تقديرا لمكانتها وأهميتها. كما تم توزيع كتب للتعريف بالإسلام بمختلف اللغات ومصاحف مترجمة لغير المسلمين.