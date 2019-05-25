"بطولة الرؤية الرمضانية": ليلة اقتناص الفرص لخطف بطاقات العبور للمربع الذهبي

الرؤية - وليد الخفيف

تنطلق، اليوم، منافسات دور الثمانية لبطولة الرؤية الرمضانية لكرة القدم؛ حيث يلتقي السيبي بمدرسة الموج الخاصة في تمام العاشرة مساءً، ويصطدم المعارج بالعين مطرح في نفس التوقيت. أما "الرؤية" فيلاقي مطبعة العنان في الحادية عشرة، على أن يجمع نفس التوقيت "إتش 7" وبوكاري سويت في أقوى مباريات هذا الدور.

السيبي vs مدرسة الموج الخاصة

السيبي عاني الآمرين في تخطي عقبة جمعية الصحفيين في دور الستة عشر بالفوز 4-3 في مباراة ماراثونية مثيرة؛ ليدخل الفريق -الذي ظهر بشكل لافت في أول ظهور له في البطولة- تحديا جديديا أمام مدرسة الموج الخاصة. ويعول السيبي على مهارة عمار البوسعيدي والموهوب عمر المالكي -هداف الفريق- في تخطي عقبة منافسه وضرب موعدا مع المربع الذهبي.

وفي المقابل، يرتفع مستوى مدرسة الموج الخاصة من مباراة لأخرى؛ إذ نجح الفريق في تخطي مستوى البداية الخجولة في الدور الأول بالحصول على البطاقة الثالثة من المجموعة، غير أنه ظهر بشكل أقوى بعدما اكتملت صفوفه مع انطلاق الأدوار الإقصائية.

ووصل فريق مدرسة الموج الخاصة لدور الثمانية على حساب الإدامة بالفوز 5-3، في مباراة قدم فيها الطرفان مستوى كرويا رائعا. ويعد نصيب الغيلاني ومعاذ المعشري ويعقوب الغافري القوة الضاربة لفريق مدرسة الموج الخاصة، ومصدر قوته أمام فريق السيبي المنظم.

المعارج vs العين مطرح

كما سيكون الصراع مُحتدما بين المعارج والعين مطرح على بلوغ المربع الذهبي؛ فكليهما قدم مستويات رائعة منذ انطلاق منافسات الدور الأول؛ فالعين مطرح الذي يشارك لأول مرة في البطولة هو الفريق الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات، بيد أنه لجأ لركلات الترجيح لتخطي عقبة بنك عمان العربي 4-2 بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

ويعوِّل العين مطرح على زبير البلوشي ووليد البلوشي ووائل هلال البلوشي في هز شباك المعارج، بيد أنَّ الأخير يمتلك هو الأخر ما يعزز قدرته على المضي قدما في البطولة.

ووصل المعارج لدور الثمانية بسهولة ويسر، إثر الفوز الكبير على العميد 4-1 في دور الستة عشر.

الرؤية vs مطبعة العنان

ويطمح "الرؤية" تحت قيادة المدرب عبدالله الحسيني إلى تجاوز عقبة مطبعة العنان، من أجل بلوغ المربع الذهبي والمضي قدما نحو اللقب. ومنحت ركلات الجزاء فريق "الرؤية" بطاقة التأهل لدور الثمانية على حساب شيبكو وصيف النسخة الماضية، كما منحت ركلات الجزاء أيضا بطاقة التأهل لمطبعة العنان على حساب مجلة الواحة 5-4.

ويعول فريق "الرؤية" على جماعية أداء لاعبيه والمهارة الفردية للتونسي أمين الماجري ومحمد الشامسي، أما مطبعة العنان فتعول على مأمون البيماني ومظهر الخروصي وعمر الحراصي لهز شباك "الرؤية" التي يتمز فريقها بحارس مرمى متميز.

"إتش 7" vs وبوكاري سويت

وربما تكون مواجهة "إتش 7" وبوكاري سويت هي الأقوى في دور الثمانية، فإتش 7 الذي ظهر بشكل رائع منذ انطلاق البطولة فتصدر مجموعته إثر الفوز على شيبكو في أقوى مباريات الدور الأول، ثم مضى قدما في دور الستة عشر، فتجاوزه بسهولة بالفوز على فريق اللجنة العمانية للصم 4-1، وكذلك الحال لبوكاري سويت الذي اكتفى بهدفين في شباك فريق الأمل ليواصل حملته الناجحة نحو المحافظة على لقبه.

ويتميَّز فريق "إتش 7" -الذي يشرف عليه حمزة الطائي- بجماعية الأداء، فضلا عن المهارة التي يتميز بها معظم لاعبيه؛ مثل: محمد مبارك الهنائي مصدر الخبرة في الفريق، ونبيل العفاري، فضلا عن القيمة التهديفية الكبيرة المتمثلة في خالد الحمداني الذي يعول عليه الفريق في هز شباك بوكاري.

وفي المقابل، يرتفع الأداء الفني لفريق بوكاري من مباراة إلى أخرى لا سيما بعد اكتمال الصفوف، ويعول بوكاري سويت على الهداف معتصم الشماسي لإنجاز مهمة هذا الدور بنجاح.