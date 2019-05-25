الأندية المتعثرة في آخر جولات الدوري.. منهم من هبط ومنهم من ينتظر!

الرؤية - وليد الخفيف

تصوير/ عبد الله البريكي

لَحِق الشباب بصور ومجيس إلى دوري الدرجة الأولى، إثر خسارته أمام الرستاق صفر-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السيب الرياضي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة.

ووجه حمزة البلوشي رئيس نادي الشباب اعتذارًا لجماهير النادي، محملًا "اتحاد القدم" المسؤولية، حيث قال: التزم نادي الشباب بالسقف المالي الذي حدَّده الاتحاد لعقود ورواتب اللاعبين، بيد أن عدم التزام بعض الأندية واعترافها بذلك في مناسبات عدة أدى لارتفاع أسعار اللاعبين لحدود تجاوزت إمكانات النادي؛ الأمر الذي بدد مساعي الإدارة في التعاقد مع لاعبين متميزين. وأضاف البلوشي: خاطبنا الاتحاد بهذا الخصوص قبل عدة أيام، ولم يرد حتى الآن.

وكان الشباب أحد الأندية المنافسة على اللقب النسختين الماضيتين، غير أن العثرات المالية التي تعرض لها أحالت دون قدرته على تحقيق نتائج طيبة تشفع له بالبقاء في "الأضواء" هذا الموسم.

وفي المقابل، رفع فريق الرستاق -الذي انتظر للشوط الثاني لهز شباك الشباب- رصيده إلى 37 نقطة محتلا المركز السادس. وضمن النصر إنهاء الموسم في الوصافة إثر فوزه الكبير على مرباط 4-صفر في اللقاء الذي أقيم بينهما على مجمع صلالة الرياضي.

ورغم خسارة مرباط، إلا أنَّه ضمن البقاء في "الأضواء" مُستفيدا من خسارة الشباب؛ فمرباط خاض المباراة من أجل نيل نقطة التعادل ليصل بها للمنطقة الدافئة غير أنَّ النصر اكتسحه برباعية، إلا أنه نجا بفضل هدية الرستاق التي منحته البقاء في "الأضواء".

ورفع النصر رصيده إلى 47 نقطة، مُحتفاظا بالوصافه رسميا، بينما تجمد رصيد مرباط عند 29 نقطة. وضمن النهضة المركز الثالث إثر الفوز على نادي عمان بهدف عبدالله صالح، ليرتفع رصيد العنيد إلى 43 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي عمان عند 27 نقطة غير أنه ضمن البقاء رغم الخسارة بفضل فوز الرستاق على الشباب. ولم يكن السويق رحيما بضيفه صور، إذ أكرم وفادته برباعية بيضاء عمقت جراح صور الهابط مسبقا لدوري الدرجة الاولى.

ورفع فريق شعاع الشمس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد صور عند 19 نقطة في المركز قبل الاخير. وتميزت الجولة بتطبيق مبادئ اللعب النظيف فالنهضة والرستاق والنصر خاضوا مبارياتهم بشفافية مطلقة ويحسب لإداراتهم وللاعبيهم ذلك، فرغم تواجد الرستاق في المنطقة الدافئة غير أنه خاض مباراته أمام الشباب بكل قوة، وكذلك الحال للنصر الذي لم ينظر إلى مساعي مرباط لنيل نقطة البقاء، فأامطر شباكه برباعية من أجل الاحتفاظ بالوصافة، كذلك الحال للنهضة الذي فاز على نادي عمان بهدف.