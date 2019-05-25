تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية والبرنامج التعليمي العلمي في مركز رعاية الطفولة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التنمية الاجتماعية مع شركة شل للتنمية عمان وشركة شل العمانية للتسويق، اتفاقية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، ومشروع البرنامج التعليمي العلمي، في مقر مركز رعاية الطفولة بالخوض؛ وذلك في احتفال وزارة التنمية الاجتماعية -مُمثلة بمركز رعاية الطفولة- بيوم "اليتيم الإسلامي"، الذي يُوافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور أصحاب السعادة ومسؤولي وموظفي الوزارة وجمع من المدعويين.

وقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة، والدكتور محمد بن محمود البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة شل العمانية للتسويق، وكريستوفر بريز رئيس شركة شل للتنمية عمان.

واشتملَ الاحتفالُ على عدد من الفقرات الترحيبية والإنشادية، وجلسة جماعية لذكر الله تعالى وتناول لأسمائه وصفاته الحسنى، والتي أبدع أطفال المركز في تقديمها، وأيضا تقديم عرض مسرحي يعالج بعض السلوكيات الخاطئة التي تصدر عن بعض المراهقين كتخريب المرافق العامة، والكتابة على الجدران، وخطورة التفحيط بالسيارة.

وشاهد راعي الحفل والحضور عرضا مرئيا لجماعة "صوّارة" في تنفيذ مبادرة في فناء المركز، تحت شعار "لمّة"؛ حيث تلخَّصت في دعوة جميع المنتمين في المركز وبعض المدعويين من خارجه إلى إفطار جماعي والذي شكّل الجميع من خلاله كلمة "لمّة".

وأكَّد صلاح بن مصبح الديهني -في كلمة المركز- أنَّ الإسلام أولى اهتماما بالغا بفئة الأيتام وقدمهم للمجتمع في أفضل صورة إنسانية شهدتها المجتمعات الحضارية، ومن مُنطلق التعاليم الربانية التي وردت في أكثر من عشرين موضع في كتاب الله -عز وجل- والتوجيهات النبوية لصحابها -أفضل الصلاة والسلام عليه- برعاية اليتيم وحفظ ماله ونفسه وقواعد التكافل الاجتماعي التي أرستها تلكم التعاليم تجسد اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية برعاية الأيتام في السلطنة بمشاركة مجتمعية مستمرة، وأبرزها إنشاء هذا المركز بدعم من مؤسسة الشيخ سعود بن سالم بهوان المخيني غفر الله له وطيب ثراه وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتحدث الديهني عن النجاحات والإنجازات المتعددة التي حققها المركز في سبيل دمج الأطفال الأيتام؛ وذلك يتمثل في التحاق أبناء المركز بمؤسسات التعليم العالي والتشغيل والتدريب المهني والتدريب العسكري... وغيرها من برامج الدعم المقدمة للأطفال، وفي مجال الأنشطة حقق أيضا العديد من الإنجازات في المجالات الدينية والثقافية والرياضية والفنية كحصول جماعة "صوارة" على كأس العالم للشباب في مسابقة ألمانيا الدولية للتصوير الضوئي للعام 2019، وبمشاركة 58 دولة وحصول بعض أعضاء الجماعة على أوسمة شرفية من خلال الصور التي التقطتها، والتي تجسد جمالية الطبيعة العمانية في محاور: الملون، والأبيض والأسود، والسفر، والطبيعة.

وفي المجال الرياضي، ذكر الديهني ما حققه الشاب منذر الحسني من العديد من الإنجازات كحصوله المركز الأول عربيا والمركز السادس عشر في البطولة الأسيوية للدراجات الهوائية في أوزباكستان، والمركز الثامن في طواف إيران ، والمركز الأول في فئة الشباب في بطولة اللجنة العمانية للدراجات الهوائية، وفي المجال الثقافي والأدبي احتضن المركز برنامج "ملتقى ابداع الطفولة" تحت عنوان "قراءتي" واستهدف عددًا من الأطفال الذين فازوا بمسابقات عربية والموهوبين في الإلقاء والشعر من أطفال المركز ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين والأطفال من جميع محافظات السلطنة.

من جهته، أشاد محمود بن سعيد العويدي إمام جامع جامعة السلطان قابوس، بالدور العظيم الذي يوليه مركز رعاية الطفولة في خدمة هؤلاء الأيتام، وأن العناية باليتيم تعد جزءا لا يتجزأ من تكاليف الدين الإسلامي؛ حيث حث الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من موضع على العناية باليتيم وتربيته والتي مهما بدت شاقة ومتعبة، فأنه يهونها استشعار الثواب إلى الله تعالى.

واختُتم الحفل بتكريم راعي الحفل لجميع أطفال المركز نظير تميزهم في مختلف المجالات، وتكريم أمهات المركز، ومختلف الجهات المتعاونة والشريكة في انجاز برامج مركز رعاية الطفولة.