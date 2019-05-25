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بالفيديو.. إيقاف مباراة في الدوري الفرنسي لـ "إفطار صائم"

السبت 25 مايو 2019 03:24 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. إيقاف مباراة في الدوري الفرنسي لـ "إفطار صائم"

 

قام حكم فرنسي بلقطة رائعة نحو النجم الدولي الجزائري "يوسف عطال" أمس الجمعة بمناسبة مواجهة ناديه "نيس" ضد "موناكو"، ضمن الجولة الـ 38 والآخيرة من الدوري الفرنسي.

وجرت المباراة بملعب "أليانز ريفييرا" بمدينة "نيس" وانتهت بفوز المحليين بهدفين من دون مقابل.

وأوقف حكم المواجهة "رودي بوكييه" المباراة عند خروج الكرة للتماس، ليسمح لنجم المنتخب الجزائري بالإفطار وكسر الصيام بعد وصول الوقت المحدد للإفطار بفرنسا.

وقام اللاعب بشرب القليل من الماء لكسر الصيام في لقطة أثارت إعجاب الجميع، وبخاصة المسلمين والجزائريين.

 

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