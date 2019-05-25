السبت, 25 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

إيران: "سلاحنا السري" قادر على إغراق السفن الأمريكية في مياه الخليج

السبت 25 مايو 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

إيران: "سلاحنا السري" قادر على إغراق السفن الأمريكية في مياه الخليج

طهران - الوكالات

هدد الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية بلجوء بلاده إلى صواريخ و"أسلحة سرية" لإغراق البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج.

ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء اليوم السبت عن قرباني قوله، إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى الخليج بصواريخ و"أسلحة سرية".

وقال: "أمريكا قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. وإذا ارتكبتا أقل حماقة، سنغرقهما إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".

وأضاف: "أمريكا قلقة من صواريخنا الدقيقة القادرة على ضرب حاملات الطائرات، فلا تخيفونا من الحرب لأننا مستعدون لكافة الظروف. لا معنى للحديث عن أمن مضيق هرمز في حال منع صادرات النفط الإيرانية".

وتابع:"نحذر العدو من أن ارتكابه أي حماقة ستلحق به خسائر كبيرة. أمريكا تخشى نفوذنا الإقليمي في المنطقة وإيجاد قوى شعبية ودفاعية في المنطقة من قبل إيران، خلق قوة رادعة لأمريكا وإسرائيل".

وشدد على أن "مساعي العدو لزعزعة أمن إيران لن تحقق أهدافها، وأن المواجهة بين أمريكا وإيران مصيرية لأن العدو يخيرنا ما بين الحرب وزعزعة الاستقرار".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 نوفمبر 2018

إيران تهدد بقصف القواعد الأمريكية في الخليج

المزيد

05 مايو 2018

غرق قارب حربي كويتي في مياه الخليج

المزيد

03 أكتوبر 2018

اعتداء مسلح على قارب صيد سعودي في مياه الخليج

المزيد

26 أبريل 2017

25% ضريبة إغراق على "البطاريات الكورية" بـ"دول الخليج"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الجيش الأمريكي: هذه الدولة وراء "هجوم الفجيرة"

دولي - أخبار

انخفاض كبير في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

بن علوي: نسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران وهذا موقفنا من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أكاديمي عماني يحصل على "جائزة المواطن العالمي"

المحليات - تعليم

أخر تطورات عملية البحث عن الأسرة الآسيوية المفقودة

المحليات - شرطة

تايمز: قطر ستنظم مونديال 2022 بمفردها

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة