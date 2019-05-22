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"عُمان داتا بارك" تدشن "نيبولا" كأول مركز بيانات افتراضية للخدمة الذاتية في السلطنة

الأربعاء 22 مايو 2019 04:57 م بتوقيت مسقط

"عُمان داتا بارك" تدشن "نيبولا" كأول مركز بيانات افتراضية للخدمة الذاتية في السلطنة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

دشنت شركة "عمان داتا بارك" (ODP) المزود الرائد للخدمات السحابية والخدمات المدارة بالسلطنة، خدمة نيبولا – التي تعد أول مركز بيانات افتراضية (VDC)للخدمة الذاتية بالسلطنة، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته الشركة في القاعة الكبرى بفندق دبليو تحت رعاية ضيف الشرف الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوجيا المعلومات. 

وقال المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك: بدأنا تقديم خدمات توفير خدمات المواقع المشتركة كولوكيشن منذ عام  2012، ثم توسعنا نحو تقديم العديد من العروض القائمة على بنيات تحتية مدارة (IaaS)، ثم قدمنا مؤخرا الخدمات الاحترافية المتخصصة (PSaaS) ، وعليه فقد نمت شركة عُمان داتا بارك وتطورت عبر السنين حتى أصبحت الرائدة في مجالها  بالأسواق العمانية من خلال توفيرها لعملائها  خيارات مرنة في القضاء على النفقات الرأسمالية  للشركات – CAPEX – وعبر تقديم حلول جذابة  بشأن المصروفات الرأسمالية ومصروفات التشغيل- OPEX- ، حيث نركز على كوننا الشريك الأفضل في مجال الخدمات السحابية مما يجعلنا مفضلين للمساعدة في عمليات التمكين الرقمي لعملائنا.

ومن جانبه، قال ميثم اللواتي مدير عام مركز الأمن السيبراني بشركة عمان داتا بارك: تم تصميم  نيبولا  وفق رؤية  متطورة في  مجال صناعة الأمن السيبراني وتتيح الخدمة للمؤسسات إمكانية الوفاء بمتطلبات البنية التحتية المستمرة إلى جانب متطلبات الامتثال لمعايير الأمن السيبراني الخاصة بها.

ويعد مسمى نيبولا أحدث اسم تطلقه شركة عُمان داتا بارك على نمط جديد من خدماتها السحابية المتطورة، كما يعرف المنتج أيضا بمركز البيانات الافتراضية كخدمة سحابية (VDCaaS)  لها أهميتها المميزة  في مجالها. وتتيح الخدمة الجديدة طيفا متكاملا من تسهيلات مركز البيانات مشتملاً على خدمات متنوعة من الحوسبة وخدمات تخزين البيانات وخدمات الشبكات وأمن الشبكات وهي "خدمات يتم تقديمها حسب الطلب"، وذلك في وقت توفر فيه  شركة عمان داتا بارك البنية التحتية لمركز البيانات وتسهيلاتها ومرافقها الخاصة للايجار والاستئجار دون حاجة إلى إنفاق مصروفات رأسمالية ومصروفات تشغيل- OPEX - قد يتحملها العملاء في سبيل الحصول على هذا النوع من الخدمات.

وتأتي نيبولا مصحوبة بأحدث معايير الآمان والسلامة الخاصة بها عبر تشغيلها من خلال من المستوى الثالث  Tier- لمركز البيانات، كما أنها مدعومة بفريق من الخبراء المؤهلين تأهيلاعاليا في مجالاتهم، مما يجعل من هذه الخدمة الجديدة  بمثابة برهان عملي على جهود شركة عمان داتا بارك الهادفة لمساعدة وتوجيه العملاء نحو التحول الرقمي لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المنصات الالكترونية المعروف اصطلاحا باقتصاد  جي اي جي ، أو اقتصاد العربة لدى بعض الاقتصاديين المعاصرين.

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