"مرشد" تشارك أطفال أدم في إحياء عادة "الأذَّون"

أدم- الرؤية

تُنظِّم مجلة مرشد غداً الخميس فعالية الأذون بمشاركة الأطفال في ولاية أدم وذلك ضمن مبادرتها في إحياء العادات العمانية الأصيلة وصقلها في نقوس الأطفال.

وعادة الأذون عادة اجتماعية يمارسها الأطفال في أغلب ولايات السلطنة وهي عبارة عن تجمع الأطفال ذكوراً وإناثاً قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا وبشكل يومي طوال أيام هذا الشهر الفضيل ويأخذون معهم بعض من الوجبات الخفيفة من منازلهم مثل الخبز واللبن واللقيمات وغيرها ويجلسون في مكان خاص متعارف عليه في كل منطقة منذ سنوات، وقبيل سماعهم لأذان المغرب يقومون بترديد هذه الكلمات الجميلة وهي: أذّون... أذّون نوكل سحيحة ولبون... والصائم يفطر، ويستمروا في ترديدها حتى نهاية الأذان ثم يقوموا بأكل وجباتهم بمشاركة بعض الأطفال الصائمين.

وقال حُمود بن علي الطوقي الرئيس التنفيذي لمجلة مرشد: إنَّ "الأذون" موروث ثقافي وديني وسلوكي متأصل في عُمان؛ حيث تعوِّد الطفل على مشاركة الصائمين فرحتهم عن الإفطار بفرح عارم ونفس مُقْدِمة على حب الله وفعل الخير، ونحن نحثُّ الجيل الحالي من أبناء السلطنة على إحياء هذه العادات الجميلة لما فيها من فضل وذكر؛ فهي إرثٌ ثقافيٌّ عُماني، ويُعيد إلى الأذهان حياة الترابط والتكاتف بين الناس، يوم أن كان أجدادهم يقرأونها في الحارات، وتبتهج الدروب بأصواتهم الندية.