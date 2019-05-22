عملاء "التأمين الأهلية" "متقدمون بخطوة" في رمضان

مسقط - الرؤية

تحرص شركة التأمين الأهلية على توفير وسائل فريدة للتواصل مع العملاء وتعزيز علاقتها معهم. وخلال شهر رمضان المبارك، تتفاعل التأمين الأهلية مع عملائها من خلال حملة مستوحاة من كلمة "يعني" ومدعومة بالعديد من المزايا والجوائز وتحقيق تطلعات العملاء تحت شعار "متقدمون بخطوة".

وخلال فترة الحملة، يمكن للعملاء الاستمتاع بالأسعار التنافسية على تأمين الطرف الثالث على السيّارات مقابل 55 ريالا عمانيا (الصالون والدفع الرباعي) و76 ريالا (لسيارات البيك أب). وحتى الحاصلين على التأمين الشامل فيحصلون على الكثير من المزايا تصل إلى 1.6%، وفي بعض الأحيان تبدأ من 133 ريالا. ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد، حيث إنه عند شراء وثيقة التأمين الأهلية تحصل على قسيمة خصم حصرياً من بريسشن تيون للعناية بالسيارات بقيمة 85 ريالا على بعض المنتجات. كما يستفيد ملاك سيارات تويوتا من الحصول على نقاط ثقة عند شراء تأمين تويوتا، الذي يمكن استرداده في أي مركز خدمة تويوتا.

ولضمان تقديم خدمة أفضل للعملاء، تم افتتاح عدد من الفروع حتى الساعة 5 مساءً، كما أنّ مركز الاتصالات متعدد اللغات جاهز دومًا للرد على أي استفسارات متعلقة بالتأمين ترد من العملاء. وقد جعلت التأمين الأهلية عملية شراء منتجات التأمين أو تجديدها في منتهى السهولة من خلال توفير العديد من الخيارات للدفع سواء عن طريق البطاقة الائتمانية أو الخصم المباشر أو الإنترنت المصرفي، كما وفّرت العديد خطط دفع الأقساط الميسرة.

وقال أدال سروار، مدير التجزئة في شركة التأمين الأهلية: حملتنا مليئة بالمزايا للعملاء إلى جانب الأسعار التنافسية. وقد مكنتنا شراكتنا مع تويوتا من توفير التأمين على المركبات "تويوتا تأمين" بمزايا حصرية مثل الإصلاح المجاني في الوكالة لمدة 10 سنوات، وتغطية تأمينية لدولة الإمارات، وخدمة المساعدة على الطريق ونقاد "ثقة".