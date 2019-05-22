"الغرفة": 50% إعفاءً من الرسوم مراعاة لبعض الشركات

مسقط- الرؤية

كشف عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان أن مجلس إدارة الغرفة ناقش موضوع إعفاء الشركات من رسوم الانتساب المتأخرة، وقرر تخفيض 50% من إجمالي الرسوم المتأخرة للمنتسبين المتأخرين لأكثر من سنتين اعتبارا من 15 مايو 2019 ولمدة ثلاثة أشهر.

ودعا البحراني الشركات والمؤسسات للاستفادة من الإعفاء الذي أقره مجلس الإدارة في إطار سعيه لاستقطاب أعضاء الغرفة من الشركات والمؤسسات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الغرفة وأعضائها لأجل تمكين الغرفة والقطاع الخاص على حد سواء من أداء أدوارهم التنموية والاقتصادية المنتظرة.

وأكد البحراني أن الغرفة تسعى- باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- لبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعمل على تطوير قنوات وآليات تواصل واتصال فعالة مع جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل التنموي والعمل الاقتصادي والاستثماري بشكل أخص في السلطنة، فضلا عن حرصها على دعم جهود القطاع الخص في جانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز الابتكار والابداع لا سيما ضمن إطار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في السلطنة، مشيرا إلى أن عام 2018م شهد نشاطا ملحوظا للغرفة من خلال مجلس إدارتها برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس المجلس وأعضاء المجلس من رؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة في المحافظات، بالإضافة إلى مجموع ما تنظمه من لقاءات وأنشطة وفعاليات على صعيد مقرها الرئيسي في مسقط وفروعها في المحافظات.