نجاة المالكي | المغرب

عطش النهاية

في الرّمال

طمرتُ نهديّْ،

فقد يُصادف خطوُكَ

عطشَ النّهاية.

***

سؤال

يكاد يسألني جدارُ غرفتي:

هل هي عيناكِ،أم فراغاتٍ في ضوْءِ النّهارْ؟

***

نرجسية

يُذكرها بلوحات الماضي

لتظلَّ الفُرشاة

التي لا ترسُم غيره.

ليل مقامر

ليلٌ مُقامر،

يرتبك نردُه

أمام وجعي.

***

وجع

اليتيم لا يكبُر أبدا..

هكذا قالت أمي وهْيَ تُدلِّل عمري المُترامي فيكْ.

ورود

ورود كثيرةٌ..ولا يدَ تُحدِّق في شوكها.

***

مشهد

على مرأى الزوال

تحتسي قدحَها

براءتي.

***

فصل واحد

يوصي بالفصول الأربعة،

وينسى أنْ لا ربيعَ

مُكتملٌ في عيني.

***

ليكن

ليكُنِ الحلَّ الأخيرْ،

طعنةٌ في خطوة الرّجوع

تفتحُ طرقاتٍ

وتُحلل أقنعة..

***

كيف؟

كيف أغيث وردةً من حُطامْ..

قالت لي يدُه الخريفيّة..

البيدر الأخير

لا حصاد لوجعكْ،

كُلّ البيادرِ ندمْ

وحدها الرّيحْ

تُدرك قانون البداية.

***

لو

لو فتحوا شِرياني،

لتدفّقْتَ أنتْ.

***

يقين

يُحدّق الوداع في اللقاء ويقول:

متى تدرك أنّ الآبتسامةَ المحلقةَ في ضبابكَ شمسُها أنا.