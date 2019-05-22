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بالفيديو: "المرأة الحصان" تبهر الجميع

الأربعاء 22 مايو 2019 01:37 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو: "المرأة الحصان" تبهر الجميع

ترجمة- رنا عبد الحكيم

انتشر فيديو لفتاة نرويجية تملك مهارة غير معتادة؛ إذ يمكنها الهرولة والمشي وحتى القفز فوق الحواجز كحصان حقيقي، وقد حصد هذا الفيديو على تويتر فقط أكثر من 18 مليون مشاهدة.

وأخبرت آيلا كيرستين متابعيها أنها كانت تريد أن تكون حيوانا منذ صغرها، وعندما كانت في الرابعة من عمرها كانت تحب الكلاب وترغب في أن تكون كلبا، لذلك فعندما وقعت لاحقا في حب الخيول بدأت في تقليدها وعندما سئلت عن كيفية بقائها خالية من الإصابات، لا سيما أنها تهبط على الأرض بعد القفز وتضغط على معصميها، قالت آيلا: "لا أعرف حقا، لكن ليس لدي أي ألم جسدي".

وفي الوقت الذي يقدر معظم الأشخاص موهبتها في محاكاة الحصان، إلا أن آخرين انتقدوا الفتاة بشدة، مما دفعها إلى التفكير في إغلاق حساب إنستجرام الخاص بها.

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