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تتويج "كمبينسكي مسقط" بجائزة "منتجع الشاطئ الرائد" في السلطنة

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

Kempinski Hotel Muscat_Amwaj Lounge
Kempinski Hotel Muscat_Grand Deluxe Sea View Room
Kempinski Hotel Muscat_Infinity Pool and Lobby_Evening
Kempinski Hotel Muscat_Lady in Red at the Lobby
Kempinski Hotel Muscat_Resort View
Kempinski Hotel Muscat_WTA 2019_Carsten Wiegandt, General Manager, Kempinski Hotel Muscat (left)_ Graham Cooke, Founder, WTA (right)
Kempinski Hotel Muscat_The Residences_3-Bedroom Villa

 

 

مسقط – الرؤية

حصد فندق كمبينسكي مسقط جائزة "منتجع الشاطئ الرائد في السلطنة" ضمن جوائز السفر العالمية، وذلك في الحفل السنوي السادس والعشرين لجوائز السفر العالمية بالشرق الأوسط، والذي أقيم في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة. وجمع الحفل المُقام في وارنر بروس الجديد، العديد من المتخصصين في مجال السفر والسياحة. وشكلت أمسية السجادة الحمراء المرحلة الثانية من الجولة الكبرى لجوائز السفر العالمية  2019 - للبحث العالمي عن أرقى العلامات التجارية للسياحة والسفر في العالم.

 

وقال كارستن ڤيجانت - المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط: شرف كبير الفوز بهذه الجائزة الكبرى وهذه الإشادة من جوائز السفر العالمية المرموقة وأن يتم تكريمنا كأحد أهم الفنادق الرائدة في السلطنة والمنطقة حيث نهدف إلى توفير مزيج من الضيافة العمانية المحلية بالإضافة إلى الذوق الأوروبي الأنيق. وافتتح المنتجع الحضري الحديث، الذي تم تصميمه باستخدام مجموعة متنوعة من التأثيرات العمانية المحلية، في مارس 2018 وتم الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه حديثاً. ويطل الفندق على ساحل رائع لا مثيل له يمتد لأكثر من ستة كيلومترات داخل الموج في العاصمة العمانية ويمزج بين الضيافة العمانية التقليدية مع الرفاهية الأوروبية الخالدة، ويضم الفندق 310 غرف و77 شقة فندقية وفللًا على شاطئ  البحر، ومرافق اجتماعات حديثة و10 مطاعم وصالات متنوعة ونادي صحي مجهز بكافة المعدات مع تجربة السبا الفاخرة. ويعد فندق كمبينسكي بوابة لمغامرة عمانية أصيلة. وتحظى جوائز السفر العالمية التي تم تأسيسها عام 1993 بمكانة خاصة حيث تكرم وتشيد بالتميز في جميع قطاعات السياحة المختلفة، وهي معروفة عالميًا باعتبارها معيارا مطلقا للجودة، مع وجود فائزين يرفعون مستوى المعايير التي يطمح إليها الكثيرون.

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