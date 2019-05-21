أجيري يختار قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا

القاهرة - الوكالات

قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، إنَّ الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، اختارَ 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل.

ويلعب منتخب الفراعنة وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر المقبل؛ استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وستخوض هذه القائمة نهائيات أمم إفريقيا؛ حيث سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا وإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي في الـ11 من الشهر المقبل. وشهدت القائمة عودة وليد سليمان نجم الأهلي، وعبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، بجانب انضمام أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري المصري.

ولم تشهد القائمة المختارة أسماء عبدالله جمعة، ورمضان صبحي، ومحمد عواد، وعمرو السولية، ومحمود كهربا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمود عبدالرحيم جنش (الزمالك).. الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمود علاء (الزمالك)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، عمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة). الوسط: محمد النني (آرسنال)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنس)، نبيل عماد دونجا (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا)، عمرو وردة (أتروميتوس). الهجوم: أحمد علي (المقاولون العرب)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس).

ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالا كثيفا بالنظر لأعداد المتقدمين لإصدار بطاقات المشجعين، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول، إلى 150 جنيها (8.78 دولار) بدلا من 200 جنيه، وذلك "حرصا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية، وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر".

وأوضحت اللجنة أن ذلك الأمر جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه "تمت مراعاة عدد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة، وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية".

من جانب آخر، تمَّ الكشف عن التميمة الخاصة بالبطولة، التي اتخذت هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، الذي يظهر وهو يرتدي زيا فرعونيا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء، وأطلق على التميمة اسم "توت" حسب مواقع عدة مصرية. وسيشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة؛ حيث سيتم توزيعها على 6 مجموعات، يتأهل منها الأول والوصيف، إضافة لأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما.