تعاون بين "بريد عُمان" و"دار العطاء" لدعم الأسر المتعففة بالأثاث والأدوات الكهربائية

مسقط – الرؤية

تعاون موظفو "بريد عُمان" مع فريق "سوا نبني" من جمعية دار العطاء لتوصيل الأجهزة الكهربائية والأثاث للأسر المتعففة في مختلف أنحاء السلطنة، تحت شعار "أمنيتك واصلة" وبهدف دعم المبادرات التي تساهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية.

وشهدت المبادرة الرمضانية الخيرية تفاني موظفي بريد عُمان مستفيدين من خبراتهم العملية في التسليم، إضافة إلى القيام بدورهم المجتمعي لترك أثر إيجابي في حياة الأسر التي قاموا بزيارتها في كل من مسقط والباطنة والداخلية والظاهرة والشرقية. وجاءت هذه الزيارات ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها بريد عُمان وتهدف إلى غرس وتعزيز ثقافة التطوع وتفاعل الموظفين مع أفراد المجتمع المحلي من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أرجاء السلطنة. وتعاون فريق "سوا نبني" مع جمعية دار العطاء لاختيار الأسر التي سيجري تسليمها هذه الأجهزة والأثاث كهدية بمناسبة عيد الفطر.

وقال عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: يتطوع موظفونا مكرسين وقتهم ومجهودهم خلال شهر رمضان المبارك من أجل رسم البسمة على وجوه الأسر العُمانية المتعففة وغمر قلوبهم بالفرحة في مُختلف أنحاء السلطنة. وتعزز هذه المبادرة جهودنا لتطوير عملياتنا وشبكتنا لترك أثر إيجابي في حياة الأفراد في عُمان. ويُسرنا التعاون مع فريق "سوا نبني" من جمعية دار العطاء وأن تتضافر مجهوداتنا لنشر الخير خلال الشهر الفضيل.

ومن جانبه، قال أسامة الرقادي، مسؤول لجنة العلاقات العامة بفريق سوا نبني: تأتي هذه الحملة في إطار جهود فريق "سوا نبني" للوفاء ببعض متطلبات الأسر المتعففة في جميع أرجاء السلطنة عبر تزويدهم بالأجهزة الكهربائية مثل مكيفات الهواء، والثلاجات، والغسالات والأثاث وغيرها من الاحتياجات المختلفة. ونسعى من خلال هذه المبادرة السنوية إلى تلبية أكبر قدر من الاحتياجات للأسر لتنعم بمعيشة ميسرة ومريحة. ويعود الفضل في نجاحنا إلى تفاني والتزام المتطوعين من فريق "سوا نبني" وموظفي بريد عُمان. والشكر والتقدير للراعي الحصري شركة بريد عُمان الذين أظهروا أهم جوانب التكاتف والتعاون بين القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية.

وتلتزم شركة بريد عُمان بتطوير أعمالها وفقاً لأحدث التقنيات العصرية حيث تهدف إلى تحقيق التميز المؤسسي على مستوى سلسلة التوريد وفي نفس الوقت ضمان إثراء عملائها بأفضل خدماتٍ على الإطلاق.