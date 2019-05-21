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"الجنيبي العالمية" تطلق طرازا جديدا من "BMW" الفئة السابعة

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

"الجنيبي العالمية" تطلق طرازا جديدا من "BMW" الفئة السابعة

 

مسقط – الرؤية

 

أطلقت شركة الجنيبي العالمية للسيارات، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامة BMW في عُمان الطراز الجديد من الفئة السابعة من BMW لعملائها في كافة أرجاء السلطنة. وتشكل الفئة السابعة من BMW دليلًا واضحًا وقويًا على قدرات الشركة الألمانية التي تسعى للسيطرة على فئة الرفاهية ضمن سوق السيارات في عُمان خلال الأعوام القادمة.

وقال جوني أومن، الرئيس التنفيذي لشركة الجنيبي العالمية للسيارات: سعداء بالإعلان عن إطلاق طراز الفئة السابعة من BMW الجديد والاستعداد لتقديمه لزبائننا الأوفياء في سلطنة عُمان. ولا شك أن زبائننا الأعزاء سيعبرون عن إعجابهم بالإمكانيات والأداء والتكنولوجيا ومتعة القيادة بسيارات الفئة السابعة من BMW والتي ستحتل مكانة رائدة في سوق السيارات في عمان.

ويجمع طراز الفئة السابعة من BMW الذي يقدم تعريفًا لمتعة القيادة المطلقة والمركبة المثالية لكل سائق، بين الأناقة المفرطة والابتكارات المذهلة والأداء الرائع، إضافة إلى أحدث نظام مساعدة للسائق وتقنية اتصال في سبيل الارتقاء إلى مستوى أعلى في عالم السيارات.

وكان الطراز الجديد من الفئة السابعة من BMW، والذي سيلقى الترحيب من عشاق السيارات ومحبي العلامة التجارية الألمانية، قد شهد تطورًا ملحوظًا مع التركيز على الدقة والأناقة والتصاميم الفارهة، مع اعتماد مزايا تمنح السيارة حضورًا أقوى مثل الشبك الأمامي الذي تم تعديله ليصبح قطعة واحدة تغطي مساحة أكبر بنسبة 40%.

 

وتتوفر الفئة السابعة من BMW في صالات العرض لشركة الجنيبي العالمية للسيارات من خلال طرازين جديدين، يتمتع كل منهما بمحرك معدل: ست أسطوانات 740iLi، وثمان أسطوانات 750iLi xDrive، ويحقق الطراز الثاني تسارعًا من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.4 ثانية بقوة 450 حصانًا. أما الطراز الذي يمتلك محركًا بست أسطوانات فينتج 320 حصانًا بعزم قدره 450 نيوتن متر عند الدوران بسرعة 1380 دورة في الدقيقة.

 

 

 

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