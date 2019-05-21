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الشركة تفخر بترجمة الدعوة السامية لإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب العماني

"تنمية نفط عُمان" توقع اتفاقيات تدريب مقرون بالتشغيل مع "الطيران العماني" و"دليل للنفط"

الثلاثاء 21 مايو 2019 05:08 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أطلقتْ شركة تنمية نفط عمان مُبادرات توظيف جديدة، بالتعاون مع شركاء لتدريب الشباب العماني للعمل في قطاعات خارج قطاع النفط والغاز. وأبرمت الشركة، أمس، اتفاقيتيْن مع الطيران العماني، واتفاقية أخرى مع دليل للنفط لتوفير فرص العمل من خلال التدريب المقرون بالتشغيل والتوظيف المباشر وإعادة الاستيعاب والتدريب على رأس العمل.

وقع الاتفاقيات راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان، والمهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي الرئيس التنفيذي للطيران العماني، وحارب الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وجونج شانجلي الرئيس التنفيذي لشركة دليل للنفط بمركز عالم المعرفة التابع للشركة في مسقط.

وتُتيح الاتفاقية الأولى مع الطيران العماني تدريب 98 طياراً في أكاديمية عمان للطيران، تحت إشراف الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية. ويستمر التدريب -الذي تموله شركة تنمية نفط عمان والطيران العماني معا- لمدة 30 شهرا، ويحصل الخريجون الناجحون على وظيفة في الطيران العماني.

وتدعم مذكرة التفاهم الثانية مع الناقل الوطني تدريب 150 من الباحثين عن عمل لتولي مناصب في طاقم الضيافة الجوية في مركز التدريب للطيران العماني بمسقط. وتُنفَّذ هذه الفرصة بتمويل مشترك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، التي خصصت مبلغاً محدداً للتمويل المشترك لبرنامج للتدريب من أجل التوظيف من خلال برنامج الأهداف الوطنية لشركة تنمية نفط عُمان.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: إنَّ إيجاد فرص العمل أولوية وطنية، ويسعدنا أن نعمل مع شركاء مرموقين لتكثيف جهودنا في هذا الصدد. ومن خلال التعاون المتبادل يُمكننا أن نحدث فرقاً أكثر أهمية. وتفخر الشركة بترجمة الدعوة السامية لحضرة صاحب الجلالة بإيجاد فرص عمل مستدامة إلى واقع ملموس وسنعمل بجدية أكبر في المستقبل، سواء بمفردنا أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي الرئيس التنفيذي للطيران العماني: تترجم الشراكة طويلة الأمد التي تربط بين الطيران العماني وشركة تنمية نفط عُمان، التزام الناقل الوطني بسياسة التعمين التي تنتهجها السلطنة. ونفخر بتوفير منصة فريدة من نوعها للمواطنين الذين يرغبون في اكتساب تجربة الطيران وفق أعلى المعايير الدوليّة، كما نؤكد التزامنا بتوفير فرص التطوير الوظيفي المستدامة للعمانيين سواء في سوقنا المحلي في سلطنة عمان، أو عبر أكثر من 55 سوقًا خارجيًا نسير عملياتنا إليها. كما نهدف في الطيران العماني إلى تقديم تدريب ذات مستوى عالمي للشباب العماني، أولئك الذين يرغبون في امتهان وظائف مجزية بالناقل الوطني للسلطنة، ونتطلع قدماً للترحيب بمجموعة مكونة من 248 مرشحًا للتدريب على وظيفتي طيار وطاقم الضيافة الجوية خلال الأشهر المقبلة.

وتضافرتْ جهود الشركة مع دليل للنفط؛ حيث سيمول الطرفان برامج التدريب من أجل التشغيل للباحثين عن عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد. وستكمل الاتفاقية لمدة سنتين جهود إيجاد فرص العمل لكلا الطرفين، وستفتح الأبواب أمام مزيد من المتعاقدين للالتزام بتعيين متدربين ناجحين.

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