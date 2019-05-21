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أحبكَ؛ أنت لي نبضٌ

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:49 ص بتوقيت مسقط

أحبكَ؛ أنت لي نبضٌ

 

هلال الشيادي | سلطنة عمان

 

أتذكر يا أخي لما

كلانا للحياة سعى

//

أرادت أن تفرّقنا

ولكنْ شملنا اجتمعا

//

على رغم الحياة مضت

خطانا في السنين معا

//

إذا ضاقت بنا الدنيا

بقلبينا المدى اتسعا

//

أحبكَ؛ أنت لي نبضٌ

إذا نبضي بيَ انقطعا

//

أوَّدُكَ؛ أنت لي قلبٌ

إذا ما قلبيَ انصدعا

 

أمد يدي وأنت يدي

تخفف عنيَ الوجعا

 

عطاء أنت لا يفنى

إذا ما دهرنا امتنعا

 

وأنت يداك ترفعني

إذا حالي بيَ اتضعا

//

وأنت بخافقي نفَسٌ

فمنذ جريتَ ما انقطعا

//

أسافر في عيونك كي

أراني فيك منزرعا

//

أرى أمي هنا وأبي

على عرش الإخا رُفعا

//

أرى ضحِكَيهما فينا

علينا رحمةً سطعا

//

بعينك بوح ذاكرةٍ

تقول وقلبيَ استمعا

//

وعهد إخوّةٍ فينا

نوقّعه فلن نقعا

//

سنبقى في الحياة معا

ومن بعد الحياة معا

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