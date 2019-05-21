هلال الشيادي | سلطنة عمان
أتذكر يا أخي لما
كلانا للحياة سعى
//
أرادت أن تفرّقنا
ولكنْ شملنا اجتمعا
//
على رغم الحياة مضت
خطانا في السنين معا
//
إذا ضاقت بنا الدنيا
بقلبينا المدى اتسعا
//
أحبكَ؛ أنت لي نبضٌ
إذا نبضي بيَ انقطعا
//
أوَّدُكَ؛ أنت لي قلبٌ
إذا ما قلبيَ انصدعا
أمد يدي وأنت يدي
تخفف عنيَ الوجعا
عطاء أنت لا يفنى
إذا ما دهرنا امتنعا
وأنت يداك ترفعني
إذا حالي بيَ اتضعا
//
وأنت بخافقي نفَسٌ
فمنذ جريتَ ما انقطعا
//
أسافر في عيونك كي
أراني فيك منزرعا
//
أرى أمي هنا وأبي
على عرش الإخا رُفعا
//
أرى ضحِكَيهما فينا
علينا رحمةً سطعا
//
بعينك بوح ذاكرةٍ
تقول وقلبيَ استمعا
//
وعهد إخوّةٍ فينا
نوقّعه فلن نقعا
//
سنبقى في الحياة معا
ومن بعد الحياة معا