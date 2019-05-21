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السعيدي يترأس وفد السلطنة المشارك في اجتماعات جمعيّة الصحة العالمية بجنيف

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

السعيدي يترأس وفد السلطنة المشارك في اجتماعات جمعيّة الصحة العالمية بجنيف


مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الصحة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها الثانية والسبعين والتي بدأت أمس الإثنين في جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 28 مايو الجاري، وذلك بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.
وتناقش الاجتماعات تقارير اللجان الرئيسية والمسائل الاستراتيجية ذات الأولوية كتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتغطية الصحية الشاملة، والتأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية والاستجابة لها، وشلل الأطفال، والصحة والبيئة وتغير المناخ، وإتاحة الأدوية واللقاحات، ومتابعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتعلقة بالصحة.
وتستعرض الاجتماعات عددًا من المسائل التقنية الصحية منها: إطار التأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات الأنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى، وآلية الدول الأعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، والموارد البشرية الصحيّة، وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، وسلامة المرضى، واستئصال الجدري (تدمير مخزونات فيروس الجدري)، والمراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض، والاستراتيجية العامة بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (2016- 2030)، والرعاية أثناء الطوارئ، وآثار تنفيذ بروتوكول ناغويا على الصحة العمومية.
وتتضمن الاجتماعات مناقشة عدد من التقارير المرحلية التي تدور حول بعض المواضيع الصحية، وعددا من المواضيع الإدارية والمالية والتنظيمية الخاصة بعمل المنظمة. وستقام على هامش الاجتماعات العديد من الفعاليات والاجتماعات والجلسات النقاشية.

 

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