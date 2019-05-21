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"الداخلية": استمرار تلقي طلبات القيد في السجل الانتخابي

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

ذكرت وزارة الداخلية أنّ استقبال طلبات القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة متواصل من خلال مكاتب أصحاب السعادة الولاة والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om).

ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يسبق قيدهم في السجل الانتخابي أن يتقدموا بطلب القيد في السجل الانتخابي عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة والموقع الإلكتروني مع ضرورة أن يكون أصل البطاقة الشخصية ساري المفعول، وعلى مقدمي الطلبات عبر الموقع التأكد من أن بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI).

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