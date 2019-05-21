الفطيسي يقف على حالة الطرق المتأثرة بالحالة الجويّة في شمال وجنوب الشرقية

إبراء - الرؤية

قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات صباح أمس الإثنين بزيارة تفقدية إلى محافظتي شمال وجنوب الشرقية للاطلاع على حالة الطرق المتأثرة جراء الأمطار الأخيرة، ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة.

وهدفت الزيرة إلى المعاينة المباشرة لحالة الطرق، ومتابعة الجهود القائمة من قبل المختصين لإصلاحها، وإعادة التأهيل الفوري للمتضرر منها لمباشرة عودة الحركة المرورية.

ووقف معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على الأضرار التي حدثت على الشارع المؤدي لولاية وادي بني خالد، وخاصة منطقة العقبة، ووجه بوضع الحلول الدائمة. وخلال الزيارة، التقى معاليه بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول الطرق المتأثرة بالولاية. ثم اطلع معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على معابر الأودية على طريق الشرقية السريع في بعض المواقع للتأكد من كفاءتها لتحمل كميّات الأمطار في كل حالات الطقس.