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"كليّة الدراسات المصرفيّة" توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين

الثلاثاء 21 مايو 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

"كليّة الدراسات المصرفيّة" توقع اتفاقية تعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين


مسقط - الرؤية
وقّعت كليّة الدراسات المصرفية والمالية صباح أمس اتفاقية تعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)؛ حيث وقع الاتفاقية بالنيابة عن الكلية الدكتور ناصر بن راشد المعولي عميد الكلية، وبالنيابة عن المعهد ساشين سواركير رئيس المعهد.
وتهدف الاتفاقية لأن يكون للمعهد فرع محلي في السلطنة يضم أكثر من 60 عضوًا، ومن المتوقع إطلاق الفرع المحلي للمعهد رسميًا في سبتمبر المقبل. وقال عميد الكلية الدكتور ناصر بن راشد المعولي: "تفخر الكلية برعاية فرع معهد المحللين الماليين المعتمدين في السلطنة لما له دور من تعزيز التعاون بين المستفيدين لنقل أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب المالي والاستثمار؛ حيث تسعى الكلية لخدمة القطاع المصرفي والمالي في السلطنة من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة". وأضاف أن الكلية ترعى 4 فروع محلية لمؤسسات مهنية عالمية منها ((ISACA, ICAI, IIA and ACFE وستواصل الكلية دعمها للمعهد كمؤسسة خامسة ترعاها الكلية من أجل استكمال الجهود الوطنية لخدمة القطاع المالي والمجال الاستثماري".
ويعد معهد المحللين الماليين المعتمدين "CFA"، الرابطة العالمية لمهنيي الاستثمارات؛ حيث يضع معايير التميز المهني ويمنح الاعتمادات، كما يهدف إلى إيجاد بيئة يكون فيها التركيز على مصالح المستثمرين أولاً وتعمل فيها الأسواق بأفضل ما يمكن وتنمو فيها الاقتصادات، حيث يتجاوز عدد حملة شهادة المحلل المالي المعتمد 163,000 شخص حول العالم من 163 دولة ومنطقة، ويوجد للمعهد تسعة فروع حول العالم و154 من الأعضاء المحليين.
وقال سشين سواركير رئيس المعهد: "يتقدم المعهد بالشكر إلى كلية الدراسات المصرفية والمالية على تسهيل فرص التواصل بين المختصين في مجال التمويل والاستثمار من خلال توفير التفاعل المهني والتعليم لرفع مستوى كفاءة المهنة؛ حيث سيلعب المعهد دورًا فعالاً في تعليم الأعضاء وتشكيل شراكات مع الجامعات والكليات لدعم الكفاءات العمانية وإثراء خبراء الاستثمار في السلطنة، حيث يوفر المعهد مؤهلات عالمية من خلال امتحانات المعهد والتي تتطلب الالتزام بقواعد صارمة في السلوك المهني والأخلاقي".

 

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