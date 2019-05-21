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بالفيديو: بسكويت وأرز من بين "طرق مذهلة" لإصلاح أثاث المنزل!

الثلاثاء 21 مايو 2019 01:27 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو: بسكويت وأرز من بين "طرق مذهلة" لإصلاح أثاث المنزل!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أثار أحد العمال الصينيين ضجة كبيرة بين عشية وضحاها بسبب نهجه غير العادي في حل المشاكل المنزلية؛ إذ يستخدم أطعمة مثل النودلز وبسكويت الأوريو والأرز لإصلاح قطع أثاث مختلفة بخبرة مما يجعلها تبدو كالجديدة.

وكان العامل الصيني ينشر فيديوهات على منصة تحميل الفيديوهات الصينية "دوين" مبهرا متابعينه على مدى شهور. لكن الدول الغربية لم تتعرف على أعماله اليدوية المدهشة إلا الأسبوع الماضي، عندما انتشر فيديو له يقوم فيه بإصلاح حوض مكسور بوضع شعرية جافة وغراء وسرعان ما انتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصاب هذا الفيديو الكثير من مشاهديه بالذهول لكنه اتضح أنه مجرد مقطع واحد من العديد من مقاطع الفيديو التي قام فيها بإصلاح العديد من الأشياء. وفي مقطع أخر يقوم بإصلاح أريكة تالفة بشكل كبير باستخدام حبات الأرز والورنيش والغراء والطلاء.

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