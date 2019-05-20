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أجواء رمضان أكثر سحرا في "شيراتون عُمان"

الإثنين 20 مايو 2019 05:40 م بتوقيت مسقط

أجواء رمضان أكثر سحرا في "شيراتون عُمان"

مسقط - الرؤية

 

يدعو فندق شيراتون عُمان ضيوفه للاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك المبهجة وتجربة ألذ وأشهى الأطباق الشرقية الشهية، في وجبات إفطار وسحور خاصة إلى جانب الموسيقى الشرقية الحيَّة والأنشطة.

وقالت باربرا فرنانديز، مديرة إدارة الأغذية والمشروبات بشيراتون عُمان: نتطلع إلى الترحيب برمضان وامتاع ضيوفنا الكرام بتجربة لا تنسى. ونقدم مجموعة من خيارات الأطباق الفريدة، وسلات حلويات رمضان والمكان المثالي للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، ويمكن للضيوف الاستمتاع بألحان العود الحية الأصيلة طوال الشهر الكريم في خلفية رمضانية مثالية، وتم التفكير في كل التفاصيل بدقة لإسعاد ضيوفنا للاستمتاع بأمسية رائعة.

 

وأضافت أن بوفيه الإفطار الرمضاني بالشيراتون مستوحى من الثقافات العربية المختلفة والأذواق العُمانية المحلية، ويقدم بوفيه الإفطار الذي يتم تقديمه في مطعم "كورتيارد" Courtyard  مجموعة غنية من الأطباق العربية الخاصة، والأوزي الكامل، ومجموعة مختارة رائعة من المقبلات الساخنة والباردة والحلويات الرمضانية الشهيرة ومجموعة مختارة من المشروبات التقليدية مثل التمر هندي، واللبن وقمر الدين. ويتم تقديم بوفيه إفطار يوميًا بداية من غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً، بسعر 15 ريالا للشخص الواحد. كما يُعد مطعم "كورتيارد" Courtyard النابض بالحياة مكانًا مثاليًا للتجمع الخاص، ويُقدم أيضًا أطباق سحور فاخرة كما يمكن للضيوف الاستمتاع باختيارهم المفضل من الشيشة.

وأوضحت باربرا أنه يمكن للعائلات التي تبحث عن إقامة أو إجازة خلال شهر رمضان الاستمتاع بأسعار الغرف الخاصة ابتداءً من 55 ريالا في الليلة. وتشمل الباقة الخاصة إقامة ليلة واحدة وبوفيه إفطار لذيذ وقائمة طعام السحور. كما يمكن تحدي النفس في رمضان في مركز شيراتون للياقة البدنية والتمتع بعضوية خاصة للحفاظ على اللياقة البدنية في هذا الموسم بجانب غرفة البخار والساونا والجاكوزي وحمام السباحة الداخلي أو الخارجي.

 

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