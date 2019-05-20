مواعيد مرنة للاطلاع على نماذج "الأرجان – البستان" في رمضان

مسقط – الرؤية

كشفت شركة الأرجان تاول للاستثمار مؤخرا عن نموذج الفلل السكنية في مشروعها الرائد "قرية الأرجان – البستان"، وأصبح بإمكان الزبائن الراغبين في التعرف على المشروع، التواصل مع فريق المبيعات على مدار الساعة خلال شهر رمضان لتحديد الموعد المناسب لزيارة الموقع والاطلاع على نموذج الفيلا النهائي قبل اتخاذهم قرار الشراء.

وتأتي هذه الخطوة مراعاة لظروف العملاء خلال الشهر الفضيل واختلاف ساعات العمل، حيث يتواجد فريق مبيعات المشروع في الموقع بشكل دائم لاستقبال الزبائن وأطلاعهم على المشروع ونموذج الفلل المعروضة بهدف نقل الشعور الحقيقي إلى العملاء عن منزل أحلامهم في قرية الأرجان- البستان وبما يُسهل عليهم اتخاذ قرار الشراء. وتدعو إدارة شركة الأرجان تاول كافة المهتمين بمشروع قرية الأرجان – البستان، إلى زيارة الموقع والاطلاع على سير العمل في المشروع ونموذج الفيلا النهائية ونمط حياة الرفاهية التي يقدمها المشروع بأسعار جيدة وخطط أقساط مرنة.

ويعد مشروع قرية الأرجان – البستان أحدث مشاريع الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، ويقع في قرية البستان بالقرب من شاطئ البحر ويمتد على مساحة تتجاوز 9,500 متر مربع ويتضمن 44 فيلا عصرية بمساحات مختلفة، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل للباحثين عن الهدوء والرفاهية مع الحفاظ على قربهم من قلب العاصمة النابض، ومراكز الأعمال التجارية بروي، والوطية، والقرم إضافة إلى الأسواق الرئيسية بالمنطقة. كما أن التصميم الذي يراعي الخصوصية والمساحات المثالية للعائلات، يضيف بعداً آخر لمزايا المشروع الرائد بالمنطقة والمتوقع اكتمال أعماله الإنشائية بنهاية العام الجاري.

وتأسست شركة الأرجان تاول للاستثمار في العام 2003 في السلطنة كثمرةٍ للتحالف الاستراتيجيّ بين شركة الأرجان العالميّة العقاريّة ومجموعة دبليو جي تاول العريقة. ويتمحور نشاط الأرجان تاول حول تأمين فرص الإسكان للعمانيّين والتي تجمع ما بين الجودة والأسعار المناسبة.