مدرين المكتومية

ونحن نتابع البرامج والمسلسلات، نجد أنَّ هناك اهتماما واسعا بشكل ومظهر الفنان، وطريقة المكياج الذي يضعه، وعلى الرغم من الإبداع الذي يُمكن أن نراه ونلمسه على الكثير من المشاهد الفنية التي ظهر خلالها الممثل وأبدع في تقمُّص الدور، إلا أنَّ الجزء الأكبر يعود للقائمين على أكسسوارات الممثل التي قد تُناسب أو لا تُناسب مشاهده وشخصيته. وعلى الرغم من نجاح الكثير من المشاهد، إلا أنَّه في الجانب الآخر هُناك مبالغة مفرطة من قبل الكثير من الفنانين في وضع المكياج، فتجدها تخلد للنوم وهي بكامل مساحيق التجميل، أو تعاني من مرض لكنها بالمستشفى بكامل أناقتها التي لا يمكن في الواقع أن تكون عليها.

في الحقيقة تلعب الأكسسوارات وأيضا التجميل دور مهم في نجاح الدراما، أو وصول برنامج عن آخر، لكننا أيضا ومع المتابعة، أصبحنا نشعر بأنَّ هناك تكرارا في الوجوه وفي المشاهد وفي الشكل أيضا، حتى الممثل نفسه فقد كل ملامحه بسبب التجميل المبالغ فيه والمكياج المبالغ أيضا، فلو عدنا قليلا لأكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لوجدنا أن أكثر الحسابات التي تتابع المشاهير قد نشرت فوارق المكياج التي ظهرت عليها "فيفي عبده" و"شذى حسون" عند استضافة رامز جلال لهما في برنامج "رامز في الشلال"، والتي أظهرت ملامح غير التي يراها ويعرفها المشاهد، وكأنَّ المشاهد يعيش في خدعة كبيرة اسمها "مكياج الفنان"، وغيرها من المشاهد التي ظهرت فيها الكثير من الفنانات بكمية مكياج لا تتناسب مع المشاهد التي تقدمها.