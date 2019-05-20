معدل فائدة مخفض وهدايا نقدية مضمونة مع "إنفينيتيQX80 "

مسقط - الرؤية

أطلقت إنفينيتي عُمان عرضًا خاصًا على إنفينيتي QX80 المُصممة للسماح لركابها بالتنقل الفاخر إلى كل مكان. وتتميز إنفينيتي QX80 بمقصورة فسيحة وراقية صُنعت بمواد عالية الجودة، ولمسات نهائية يدوية الصنع، وتقنيات مُتقدمة للمساعدة على القيادة.

وقال متحدث في شركة إنفينيتي عُمان: نقدم أفضل الصفقات خلال شهر رمضان، وهذا العام يهدف العرض إلى خلق تجربة تسوق لا مثيل لها لعملائنا الكِرام. يشتمل الطراز إنفينيتي QX80 على مساحات داخلية عالية الجودة ومصنوعة يدويًا ومركزة على السائق ومساحة مريحة للركاب من أجل الركوب الفاخر والعصري. ويستمر العرض الخاص على إنفينيتي QX80 حتى 4 يوليو 2019. ويشمل العرض الحصري على سيارات إنفينيتي QX80 معدل فائدة خاص، وهدايا مضمونة، وهدية نقدية مضمونة، وصيانة دورية للسيارات، وتسجيل مجاني، وتأمين مجاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق والتأمين المجاني.

ويحصل الزبائن الذين يشترون إنفينيتي QX80 في فترة العرض على 1,99٪ (معدل الفائدة) لمدة أربع سنوات أو صفر ٪ (معدل الفائدة) لمدة عامين. ويسري العرض عند شراء طرازات 2018 فقط. كما يحق لكافة الزبائن الذين يشترون مركبات إنفينيتيQX80، خلال فترة العرض الحصول على ساعة فريدريك كونستانت رجالية أو نسائية، إلى جانب هدية نقدية بقيمة 4000 ريال على إنفينيتي QX80 5.6. وصيانة دورية مجانية لمدة 4 سنوات أو 60,000 كيلو متر (أيهما أقرب). ولا يشمل العرض البطاريات والتلف الطبيعي للمكونات.

وتفتح صالة عرض إنفينيتي عُمان بالقرم أبوابها من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 بعد الظهر ومن الساعة 8 مساءً إلى 11:30 ليلاً من السبت إلى الخميس. وفي يوم الجمعة، يكون المعرض مفتوحًا من الساعة 8 مساءً حتى 11:30 ليلا. ويجري افتتاح معارض إنفينيتي عُمان بالمحافظات الأخرى خلال نفس الفترة من الأحد إلى الخميس.