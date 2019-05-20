عرض "رينو عُمان" يلبي تطلعات العملاء حتى 23 يونيو

مسقط – الرؤية

تطرح "رينو عُمان"، من بيت سهيل بهوان للسيارات، مزايا قيمة جذابة للعُملاء ضمن عرضٍ ترويجيٍ خاصٍ بمناسبةِ شهر رمضان الفضيل. ويستمر عرض رينو حتى 23 يونيو.

وقال متحدث باسم سهيل بهوان للسيارات: نحن على ثقة من أن العرض الحصري خلال شهر رمضان يلبي تطلعات عُملائنا، وبالتالي فإن هذه الفترة هي أفضل وقت لامتلاك سيارات رينو المبتكرة وذات الكفاءة في استهلاك الوقود.

ويحصل الزبائن الذين يشترون سيارات رينو على هدية نقدية مضمونة تصل إلى 2800 ريال؛ وفائدة صفر% حتى سنتين أو 1,99% حتى 4 سنوات (تطبق الأحكام والشروط)؛ وهدية مضمونة بواسطة "امسح واربح"؛ وتسجيل مجاني؛ وضمان المُصنّع لمدة 3 سنوات/ 100 ألف كلم؛ وصيانة دورية للسيارة؛ والتأمين مجانا؛ وبطاقة AAA للمساعدة في حالات الطوارئ.

وإضافة إلى الهدية النقدية المضمونة، يحق لجميع عملاء التجزئة الذين يشترون سيارات رينو الحصول على عرض"امسح واربح" يمكنهم من خلاله الفوز بهدية مضمونة. تشمل الهدايا: هاتف آبل آيفون XR 128 أو إكسسوارات معتمدة من رينو بقيمة 85 ريالا أو بطاقة وقود بقيمة 50 ريالا.

ويمكن لجميع الزبائن الذين يشترون رينو داستر وكوليوس ميجان وميجان جي تي وسيمبل وتاليسمان وكابتشر اختيار ما بين صفر٪ سعر الفائدة للسنتين الأوليين من مدة سداد القرض أو معدل فائدة منخفض قدره 1,99٪ للسنوات الأربع الأولى من فترة سداد القرض. ستكون ميزة سعر الفائدة الخاص قابلة للتطبيق على الزبائن الذين يختارون الاستفادة من قروض السيارات من خلال شركات تمويل/ بنوك مختارة مثل العمانية، مسقط للتمويل وبنك صحار.

كما يمكن للزبائن اختيار واحد من خيارات أسعار الفائدة. وبالنسبة لجميع المدد التي تتجاوز ست سنوات، سيجري تطبيق أسعار الفائدة العادية على مدة القرض بالكامل. ينطبق هذا المعدل على الشراء الفردي مع التسجيل الخاص فقط ويخضع لموافقة جهة التمويل / الائتمان.