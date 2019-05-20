الإثنين, 20 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. سيارات
  4. عرض الخبر

عرض "رينو عُمان" يلبي تطلعات العملاء حتى 23 يونيو

الإثنين 20 مايو 2019 05:10 م بتوقيت مسقط

عرض "رينو عُمان" يلبي تطلعات العملاء حتى 23 يونيو

مسقط – الرؤية

تطرح "رينو عُمان"، من بيت سهيل بهوان للسيارات، مزايا قيمة جذابة للعُملاء ضمن عرضٍ ترويجيٍ خاصٍ بمناسبةِ شهر رمضان الفضيل. ويستمر عرض رينو حتى 23 يونيو.

وقال متحدث باسم سهيل بهوان للسيارات: نحن على ثقة من أن العرض الحصري خلال شهر رمضان يلبي تطلعات عُملائنا، وبالتالي فإن هذه الفترة هي أفضل وقت لامتلاك سيارات رينو المبتكرة وذات الكفاءة في استهلاك الوقود.

ويحصل الزبائن الذين يشترون سيارات رينو على هدية نقدية مضمونة تصل إلى 2800 ريال؛ وفائدة صفر% حتى سنتين أو 1,99% حتى 4 سنوات (تطبق الأحكام والشروط)؛ وهدية مضمونة بواسطة "امسح واربح"؛ وتسجيل مجاني؛ وضمان المُصنّع لمدة 3 سنوات/ 100 ألف كلم؛ وصيانة دورية للسيارة؛ والتأمين مجانا؛ وبطاقة AAA للمساعدة في حالات الطوارئ.

وإضافة إلى الهدية النقدية المضمونة، يحق لجميع عملاء التجزئة الذين يشترون سيارات رينو الحصول على عرض"امسح واربح" يمكنهم من خلاله الفوز بهدية مضمونة. تشمل الهدايا: هاتف آبل آيفون XR 128 أو إكسسوارات معتمدة من رينو بقيمة 85 ريالا أو بطاقة وقود بقيمة 50 ريالا.

ويمكن لجميع الزبائن الذين يشترون رينو داستر وكوليوس ميجان وميجان جي تي وسيمبل وتاليسمان وكابتشر اختيار ما بين صفر٪ سعر الفائدة للسنتين الأوليين من مدة سداد القرض أو معدل فائدة منخفض قدره 1,99٪ للسنوات الأربع الأولى من فترة سداد القرض. ستكون ميزة سعر الفائدة الخاص قابلة للتطبيق على الزبائن الذين يختارون الاستفادة من قروض السيارات من خلال شركات تمويل/ بنوك مختارة مثل العمانية، مسقط للتمويل وبنك صحار.

كما يمكن للزبائن اختيار واحد من خيارات أسعار الفائدة. وبالنسبة لجميع المدد التي تتجاوز ست سنوات، سيجري تطبيق أسعار الفائدة العادية على مدة القرض بالكامل. ينطبق هذا المعدل على الشراء الفردي مع التسجيل الخاص فقط ويخضع لموافقة جهة التمويل / الائتمان.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 يناير 2017

"رينو" تقدم عرضا خاصا يمنح العملاء "مزايا حصرية" على مختلف الطرازات

المزيد

31 مارس 2015

إقبال كبير على صفحة "رينو عمان " على "الفيس بوك"

المزيد

06 يونيو 2016

"إنفينيتي عمان" تدشن صفحة للتواصل مع العملاء على "فيسبوك"

المزيد

11 سبتمبر 2018

تتويج بنك عمان العربي بجائزة التميز في خدمة العملاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل هطول الأمطار على محافظات السلطنة والظاهرة الأعلى.. والسدود تحتجز 11.6 مليون متر من المياه

المحليات - أخبار

1.290 مليار ريال إجمالي إيرادات "نماء" في 2018.. واستثمار 378 مليونا في "النقل والتوزيع"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الحالة الجوية في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعليق قطر على الدعوة لعقد قمتين طارئتين بالسعودية

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

تحذير من شرطة عمان السلطانية للمواطنين والوافدين

المحليات - شرطة

"التجارة والصناعة" تحذر أصحاب محال الخياطة من تشويه الأزياء العمانية التقليدية

الاقتصاد - محلي

البشير: أصابتنا دعوة المظلوم .. ودولة خليجية تعرض استضافته

دولي - أخبار

عقوبة رادعة لإماراتي اغتصب أوربية في عجمان

منوعات - من هنا وهناك

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 1 عن المنخفض الجوي المنتظر

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة