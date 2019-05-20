تدريب موظفي "الوطنية للعبّارات" على تحديد المهام

مسقط – الرؤية

نظمت الشركة الوطنية للعبّارات دورة تدريبية لموظفيها حول الإشراف والمُتابعة وتحديد المهام في مختلف قطاعات العمل بالشركة بهدف رفع كفاءة وتحسين مستوى المهارات الإدارية والفنية.

وتناولت الدورة التدريبية على مدار 5 أيام العديد من المحاور لرفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية ورسم وتحديد وتعزيز العلاقات التكاملية بين مُختلف قطاعات العمل بين الموظفين، وفهم العلاقة المشتركة مع مختلف الجهات الأخرى التي ترتبط بالعمليات التشغيلية للعبّارات سواء أثناء وصولها إلى الموانئ المشغلة أو أثناء فترة الصيانة الدورية في الحوض الجاف. كما تطرقت الدورة إلى آخر التحديثات التي طرأت في اللوائح والقوانين والأنظمة البحرية التي تنظم العمل في البيئة البحرية العمانية والإقليمية.