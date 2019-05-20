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عشقٌ أسطوريّ

الإثنين 20 مايو 2019 10:02 ص بتوقيت مسقط

عشقٌ أسطوريّ

 

نجاة المالكي | المغرب

 

خيانة

تنهشه غمامةٌ

كانت قد وعدتْهُ بالمطرْ.

***

 

حلم

حلمٌ

مُرهَقْ،

يُصغي بوجعٍ

لآمالنا الفاسدة.

***

 

عشق

عشقٌ أسطوريّ ذاك الحُلم،لا يخضعُ لأيّ مكانٍ أو زمانْ.

***

 

أمنية

قشّةٌ

أسندتْ قلبها للرّملْ،

تحلم بموجٍ عاشقٍ

يُغيّر حقيقتها.

***

 

من؟

من يصلُب هذه الشّهقات على تمثالِ الوقتْ؟

***

 

لا أطيق

لا أطيق ذاك الضّوء الكثيفَ من ذاك المعنى الهاربْ.

***

 

رجل

رجلٌ باع غيماته لهبّةِ ريحٍ كاذبة.

***

 

طوع قلبي

طوع قلبي

مرايا غدٍ

تكسِرها نرجسيتك

شُروخَ نسيانْ..

***

 

خذلان

كلّما رأيتُ أرضاً فسيحةً،

أتذكّرُ ضيْقَ أُفقي

في مُنتهاكْ.

***

 

كحرب قبلية

كحرب قبلية يُواصل كياني مُهمته خارجَ هذا العالمْ.

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