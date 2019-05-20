نجاة المالكي | المغرب
خيانة
تنهشه غمامةٌ
كانت قد وعدتْهُ بالمطرْ.
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حلم
حلمٌ
مُرهَقْ،
يُصغي بوجعٍ
لآمالنا الفاسدة.
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عشق
عشقٌ أسطوريّ ذاك الحُلم،لا يخضعُ لأيّ مكانٍ أو زمانْ.
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أمنية
قشّةٌ
أسندتْ قلبها للرّملْ،
تحلم بموجٍ عاشقٍ
يُغيّر حقيقتها.
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من؟
من يصلُب هذه الشّهقات على تمثالِ الوقتْ؟
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لا أطيق
لا أطيق ذاك الضّوء الكثيفَ من ذاك المعنى الهاربْ.
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رجل
رجلٌ باع غيماته لهبّةِ ريحٍ كاذبة.
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طوع قلبي
طوع قلبي
مرايا غدٍ
تكسِرها نرجسيتك
شُروخَ نسيانْ..
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خذلان
كلّما رأيتُ أرضاً فسيحةً،
أتذكّرُ ضيْقَ أُفقي
في مُنتهاكْ.
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كحرب قبلية
كحرب قبلية يُواصل كياني مُهمته خارجَ هذا العالمْ.