فاطمة وهيدي | مصر
مُذ تَوَاطأ عِطْرُكَ وذَاكِرَتِي،
أدْرَكتُ أنَ العِطْرَ يَتَحدثُ، و يَبْكِي !!
الانتظار لا يقصر العمر،
هو يكسر العمر!
***
كُلي لَدَيكَ
لِكَي يَدُلّكَ
عليَّ
مَتى سَـ يَسْكُنُ نَبْضي ؟؟
و يَسْكُنُ الفَرح إليَّ !!
***
الصباحُ لا يَكُف عَن سُؤالي كُلّ صَباح:
ألمْ يَحن مَوعدُ إشرَاقته لِـ أتنفّس !!
***
يحدث أن
يسقط المطرُ على قلبي
في ليلة غياب
باحثاً عنكَ
اسأله: هل يَعطشُ الماء ؟
فـ يسألني : وهل تشتاقين ساكنك ؟ !
حِيْن يَقْسِمَني الوَجَعُ
تَسقمني لُغَة الضَاد
وتُلقي لِي من فُتَاتَها
حَرفين فقط..
آ .. ه !!
***
فِي غِيَابِكَ
يُنَاغِي نَبِضي حَرْفي
لِـ يُهَدِئ رَوْعَه ..
فِي غِيَابِكَ
يُنَاجِي حَرْفي نَبْضي
لِـ يَسْتَلهِم وَرَعَه ..