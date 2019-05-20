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هل يَعطشُ الماء ؟

الإثنين 20 مايو 2019 10:00 ص بتوقيت مسقط

هل يَعطشُ الماء ؟

 

فاطمة وهيدي | مصر

 

مُذ تَوَاطأ عِطْرُكَ وذَاكِرَتِي،

أدْرَكتُ أنَ العِطْرَ يَتَحدثُ، و يَبْكِي !!

 

الانتظار لا يقصر العمر،

هو يكسر العمر!

 

***

 

كُلي لَدَيكَ

لِكَي يَدُلّكَ

عليَّ

مَتى سَـ يَسْكُنُ نَبْضي ؟؟

و يَسْكُنُ الفَرح إليَّ !!

***

الصباحُ لا يَكُف عَن سُؤالي كُلّ صَباح:

ألمْ يَحن مَوعدُ إشرَاقته لِـ أتنفّس !!

 

***

 

يحدث أن

يسقط المطرُ على قلبي

في ليلة غياب

باحثاً عنكَ

اسأله: هل يَعطشُ الماء ؟

فـ يسألني : وهل تشتاقين ساكنك ؟ !

 

حِيْن يَقْسِمَني  الوَجَعُ

 تَسقمني  لُغَة الضَاد

وتُلقي لِي من فُتَاتَها

حَرفين فقط..

آ .. ه !!

 

***

 

فِي غِيَابِكَ

يُنَاغِي نَبِضي حَرْفي

لِـ يُهَدِئ رَوْعَه ..

 

فِي غِيَابِكَ

يُنَاجِي حَرْفي نَبْضي

لِـ يَسْتَلهِم وَرَعَه ..

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