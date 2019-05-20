فاطمة وهيدي | مصر

مُذ تَوَاطأ عِطْرُكَ وذَاكِرَتِي،

أدْرَكتُ أنَ العِطْرَ يَتَحدثُ، و يَبْكِي !!

الانتظار لا يقصر العمر،

هو يكسر العمر!

***

كُلي لَدَيكَ

لِكَي يَدُلّكَ

عليَّ

مَتى سَـ يَسْكُنُ نَبْضي ؟؟

و يَسْكُنُ الفَرح إليَّ !!

***

الصباحُ لا يَكُف عَن سُؤالي كُلّ صَباح:

ألمْ يَحن مَوعدُ إشرَاقته لِـ أتنفّس !!

***

يحدث أن

يسقط المطرُ على قلبي

في ليلة غياب

باحثاً عنكَ

اسأله: هل يَعطشُ الماء ؟

فـ يسألني : وهل تشتاقين ساكنك ؟ !

حِيْن يَقْسِمَني الوَجَعُ

تَسقمني لُغَة الضَاد

وتُلقي لِي من فُتَاتَها

حَرفين فقط..

آ .. ه !!

***

فِي غِيَابِكَ

يُنَاغِي نَبِضي حَرْفي

لِـ يُهَدِئ رَوْعَه ..

فِي غِيَابِكَ

يُنَاجِي حَرْفي نَبْضي

لِـ يَسْتَلهِم وَرَعَه ..