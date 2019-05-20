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يا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي

الإثنين 20 مايو 2019 09:59 ص بتوقيت مسقط

يا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي

 

صفية الدغيم | إسطنبول

 

زمانٌ على طعنِ الكِرامِ يُواظِبُ...

و جرحٌ على نزفِ الدماءِ يُحاسَبُ

//

وقانونُ غابٍ أبدلَ العتمَ بالسّنا

فغابت ليوثٌ واستبَدَّت أرانبُ

//

حَمامٌ ببابِ الغارِ يرقدُ عاجزاً ...

وغارٌ حزينٌ ما حَمتهُ العناكبُ

 //

تشيرُ إليكَ الريح حتى تَدلَّهُم ....

عليكَ فإن تابت أشارت كواكبُ

//

وأكثرُ من نملِ البراري عديدُهم ..

ووحدكَ ما في الغارِ عندكَ صاحبُ

//

أمامكَ سفَّاحٌ وخلفكَ غادِرٌ ..

وأنتَ على الحالين للموتِ ذاهبُ

//

تراودُكَ الدنيا ويغريكَ حُسنُها ..

وفي قلبكَ المحرومِ يُثنيكَ راهبُ

//

تراوِحُ حتى العجز ، والطينُ لازبٌ ..

فلا أنتَ مغلوبٌ ولا أنتَ غالبُ

//

تتوهُ بكَ الدنيا وكنتَ دليلَها...

وتُلقيكَ من كفٍّ لِأُخْرى النوائبُ

//

فكن يا سليلَ الحق للحقِّ طالباً ..

فما ضاعَ حقٌّ يبتغيهِ مُطالبُ

//

ويا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي ..

فما عادَ عن غيثِ السماواتِ حاجبُ

 

 

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