يا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي

صفية الدغيم | إسطنبول
زمانٌ على طعنِ الكِرامِ يُواظِبُ...
و جرحٌ على نزفِ الدماءِ يُحاسَبُ
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وقانونُ غابٍ أبدلَ العتمَ بالسّنا
فغابت ليوثٌ واستبَدَّت أرانبُ
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حَمامٌ ببابِ الغارِ يرقدُ عاجزاً ...
وغارٌ حزينٌ ما حَمتهُ العناكبُ
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تشيرُ إليكَ الريح حتى تَدلَّهُم ....
عليكَ فإن تابت أشارت كواكبُ
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وأكثرُ من نملِ البراري عديدُهم ..
ووحدكَ ما في الغارِ عندكَ صاحبُ
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أمامكَ سفَّاحٌ وخلفكَ غادِرٌ ..
وأنتَ على الحالين للموتِ ذاهبُ
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تراودُكَ الدنيا ويغريكَ حُسنُها ..
وفي قلبكَ المحرومِ يُثنيكَ راهبُ
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تراوِحُ حتى العجز ، والطينُ لازبٌ ..
فلا أنتَ مغلوبٌ ولا أنتَ غالبُ
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تتوهُ بكَ الدنيا وكنتَ دليلَها...
وتُلقيكَ من كفٍّ لِأُخْرى النوائبُ
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فكن يا سليلَ الحق للحقِّ طالباً ..
فما ضاعَ حقٌّ يبتغيهِ مُطالبُ
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ويا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي ..
فما عادَ عن غيثِ السماواتِ حاجبُ