يا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي

صفية الدغيم | إسطنبول

زمانٌ على طعنِ الكِرامِ يُواظِبُ...

و جرحٌ على نزفِ الدماءِ يُحاسَبُ

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وقانونُ غابٍ أبدلَ العتمَ بالسّنا

فغابت ليوثٌ واستبَدَّت أرانبُ

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حَمامٌ ببابِ الغارِ يرقدُ عاجزاً ...

وغارٌ حزينٌ ما حَمتهُ العناكبُ

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تشيرُ إليكَ الريح حتى تَدلَّهُم ....

عليكَ فإن تابت أشارت كواكبُ

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وأكثرُ من نملِ البراري عديدُهم ..

ووحدكَ ما في الغارِ عندكَ صاحبُ

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أمامكَ سفَّاحٌ وخلفكَ غادِرٌ ..

وأنتَ على الحالين للموتِ ذاهبُ

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تراودُكَ الدنيا ويغريكَ حُسنُها ..

وفي قلبكَ المحرومِ يُثنيكَ راهبُ

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تراوِحُ حتى العجز ، والطينُ لازبٌ ..

فلا أنتَ مغلوبٌ ولا أنتَ غالبُ

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تتوهُ بكَ الدنيا وكنتَ دليلَها...

وتُلقيكَ من كفٍّ لِأُخْرى النوائبُ

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فكن يا سليلَ الحق للحقِّ طالباً ..

فما ضاعَ حقٌّ يبتغيهِ مُطالبُ

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ويا غيمةُ انشقّي ويا أرضَنا ابلعي ..

فما عادَ عن غيثِ السماواتِ حاجبُ