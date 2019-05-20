هو السَّميعُ قريبٌ عندَ سائلِهِ

د. صالح الفهدي | سلطنة عمان
رجواكَ في اللهِ لا تُخْطَأْ مراميهِ
أَنــَّى يُــسَدِّدُ، إِنْ لَبَّى مُنـاديـهِ
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هو السَّميعُ قريبٌ عندَ سائلِهِ
فَاغْنَمْ بما شاءَ، أو ما كُنتَ داعيهِ
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هو المهيمِنُ، مُلـْكُ الكَـونِ قَبْضَتُهُ
يا نِعْــمَ سَائِلُــهُ فضلاً وراجيهِ
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دعوتَ في هجعاتِ الليلِ محتسِبًا
إنعـــــــامَ فضلٍ تَهَامَى من أياديهِ
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لا بابَ تَطْرُقُهُ، لا دارَ تدخُلُها
فأَينما أنتَ، فَاهْنَأْ في نواحيهِ
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هو الزَّمانُ هو الأَنحاءُ أَجمعُها
هو الوجودُ الذي تسمو مبانيهِ
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إنْ يخفقِ القلبُ بالنَّجوى يساعِفُهُ
بما هـو الخيرُ في أَصْفى تَجَلِّيهِ
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كفاكَ منهُ أماناً عَزَّ مطلبُهُ
فما الأَمانُ سوى ما كانَ يُضفيهِ
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وما السَّعَادَةُ إِلاَّ أَنْ يجودَ بها
كنفثةِ الرُّوحِ ندَّتْ من معانيهِ
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وما المعزَّةُ إلاَّ أنْ يطيبَ لها
عهدٌ معَ اللهِ بالإِحْسَانِ يُبقِيهِ
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فَكُنْ مَعَ اللهِ لا تلوي إِلى أَحَدٍ
يراكَ في حاجةٍ مِمَّا يُسَلِّيهِ!
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ما أقبحَ الذُّلَّ في بابٍ يُسَامُ بِه
عِرضُ الشَّريفِ وقد سحَّتْ مآقيهِ
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فَوِلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اللهِ تُكْرِمُهُ
كما تَوَلاَّكَ بالإِكرامِ مُنْشِيِهِ
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وصُنْهُ عن ذِلَّةٍ في حاجةٍ قُضِيَتْ
لو أَنَّها الخيرُ من إحسانِ حاميهِ
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أغناكَ ربُّكَ عنْ عبدٍ يُضَلِّلُهُ
مالٌ وجاهٌ ومُلكٌ باتَ يُغريهِ
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هو الفقيرُ إلى مولاهُ لو طَرَقَتْ
طوارقٌ حينَها لا شيءَ يَفديهِ!
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وَاسْلَمْ بنفسِكَ تنجو من مصائدِها
فما لِعَبْدٍ سِوى الرَّحمنِ مُنْجِيهِ