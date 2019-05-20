د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

رجواكَ في اللهِ لا تُخْطَأْ مراميهِ

أَنــَّى يُــسَدِّدُ، إِنْ لَبَّى مُنـاديـهِ

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هو السَّميعُ قريبٌ عندَ سائلِهِ

فَاغْنَمْ بما شاءَ، أو ما كُنتَ داعيهِ

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هو المهيمِنُ، مُلـْكُ الكَـونِ قَبْضَتُهُ

يا نِعْــمَ سَائِلُــهُ فضلاً وراجيهِ

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دعوتَ في هجعاتِ الليلِ محتسِبًا

إنعـــــــامَ فضلٍ تَهَامَى من أياديهِ

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لا بابَ تَطْرُقُهُ، لا دارَ تدخُلُها

فأَينما أنتَ، فَاهْنَأْ في نواحيهِ

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هو الزَّمانُ هو الأَنحاءُ أَجمعُها

هو الوجودُ الذي تسمو مبانيهِ

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إنْ يخفقِ القلبُ بالنَّجوى يساعِفُهُ

بما هـو الخيرُ في أَصْفى تَجَلِّيهِ

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كفاكَ منهُ أماناً عَزَّ مطلبُهُ

فما الأَمانُ سوى ما كانَ يُضفيهِ

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وما السَّعَادَةُ إِلاَّ أَنْ يجودَ بها

كنفثةِ الرُّوحِ ندَّتْ من معانيهِ

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وما المعزَّةُ إلاَّ أنْ يطيبَ لها

عهدٌ معَ اللهِ بالإِحْسَانِ يُبقِيهِ

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فَكُنْ مَعَ اللهِ لا تلوي إِلى أَحَدٍ

يراكَ في حاجةٍ مِمَّا يُسَلِّيهِ!

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ما أقبحَ الذُّلَّ في بابٍ يُسَامُ بِه

عِرضُ الشَّريفِ وقد سحَّتْ مآقيهِ

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فَوِلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اللهِ تُكْرِمُهُ

كما تَوَلاَّكَ بالإِكرامِ مُنْشِيِهِ

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وصُنْهُ عن ذِلَّةٍ في حاجةٍ قُضِيَتْ

لو أَنَّها الخيرُ من إحسانِ حاميهِ

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أغناكَ ربُّكَ عنْ عبدٍ يُضَلِّلُهُ

مالٌ وجاهٌ ومُلكٌ باتَ يُغريهِ

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هو الفقيرُ إلى مولاهُ لو طَرَقَتْ

طوارقٌ حينَها لا شيءَ يَفديهِ!

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وَاسْلَمْ بنفسِكَ تنجو من مصائدِها

فما لِعَبْدٍ سِوى الرَّحمنِ مُنْجِيهِ