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"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات.. وصور الأعلى وسد الحماية يحتجز 10 ملايين متر مكعب

الإثنين 20 مايو 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

"البلديات": أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات.. وصور الأعلى وسد الحماية يحتجز 10 ملايين متر مكعب

مسقط - الرؤية

هطلتْ أمطارٌ تراوحتْ بين الغزيرة والخفيفة على عدد من محافظات السلطنة نتيجة المنخفض الجوي خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو 2019م؛ حيث أدَّت لجريان بعض الأودية والشعاب، واحتجزت السدود كميات من المياه.

وسجَّلتْ محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلَى كَمية لهطول الأمطار في محافظة جنوب الشرقية؛ حيث بلغت 101 مللم بولاية صور، وفي محافظة شمال الشرقية بلغت 86 مللم بولاية وادي بني خالد، وفي محافظة مسقط بلغت 68 مللم بولاية العامرات، وفي محافظة الداخلية بلغت 22 مللم بولاية أدم، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت 16 مللم بولاية الرستاق، وفي محافظة الظاهرة بلغت 15 مللم بولاية عبري، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 12 مللم بولاية صحم، وفي محافظة مسندم بلغت 5 مللم بولاية مدحاء، وفي محافظة البريمي بلغت 4 مللم بولاية محضة.

وأسفرت الأمطار عن جريان العديد من الأودية؛ ففي ولاية صور تدفقت بنسب مرتفعة أودية طهوة والرفصة وطيوي وحلم وفليج وتيما. وفي ولاية الكامل والوافي، تدفقت أودية سبت وديدو والبويرد والبطحاء الكامل والوافي وحميضة بنسبة مرتفعة، وفي ولاية جعلان بني بو علي، تدفق وادي البطحاء جعلان بو علي بتدفقات مرتفعة.

وفي ولاية بدية، تدفقت أودية الظاهر سوق وجحول بتدفقات مرتفعة ووادي دبيك بتدفق متوسط. وفي ولاية إبراء، تدفق وادي إبراء بتدفق مرتفع. وفي ولاية وادي بني خالد، تدفقت أودية عبسن والشاق وبواد والصم وعينت والقلت وشاح والعابية والراكي وقريشعة والملح وحويمة والقحم وسهيل والعدفين والعميقين والسقمة والمنزف وأبو خولان والركة بتدفقات مرتفعة.

وفي ولاية الرستاق، تدفق وادي بني غافر بتدفق منخفض ووادي السحتن بتدفق متوسط، وفي ولاية نخل تدفق أودية الابيض والمهاليل بتدفقات متوسطة، وفي ولاية العوابي تدفق وادي الصبيخاء بتدفق متوسط.

أما محافظة الداخلية، ففي ولاية الحمراء تدفقت أودية شعما والسليل بتدفقات منخفضة، وفي ولاية سمائل تدفقت أودية الدن والنداب بتدفقات متوسطة، وفي ولاية نزوى تدفق وادي المصلة بتدفق منخفض. وفي ولاية قريات تدفق وادي مجلاص بتدفق متوسط، وفي ولاية العامرات تدفقت أودية جحلوت والسرين والبذاري والعليمي بتدفقات منخفضة. وفي ولاية لوى تدفق وادي بني عمر الغربي بتدفق منخفض، وفي ولاية الخابورة تدفق وادي بني كيوم والحواسنة بتدفقات مرتفعة، وفي ولاية السويق تدفق وادي الجهاور بتدفق متوسط. وفي ولاية محضة تدفق وادي الحيول بتدفق متوسط.

وأشار تقرير الوزارة إلى كميات المياه المحتجزة في السدود؛ ففي ولاية صور احتجز سد الحماية من مخاطر الفيضانات كمية 10 ملايين متر مكعب، وفي ولاية العامرات احتجز سد السرين للتغذية الجوفية كمية 0.098 مليون متر مكعب.

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