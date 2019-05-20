موسم سياحي شتوي ناجح: 921 ألف نزيل في فنادق السلطنة خلال 6 أشهر

- 412 منشأة توفر خدماتها السياحية بتسهيلات جذابة في مختلف المحافظات

- 10.3% زيادة في عدد الغرف الفندقية إلى 22182

مسقط - الرؤية

شهد الموسم السياحي الشتوي بالسلطنة نجاحا لافتا بتدفق الزوار من مختلف الأسواق المصدرة للسياح حول العالم للاستمتاع بالمقومات السياحية الطبيعية والحضارية العمانية والاستفادة كذلك من التسهيلات السياحية التي توفرها الجهات الحكومية المختصة والشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وكشفت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم أنّ إجمالي عدد النزلاء في الموسم الشتوي (من أول أكتوبر 2018 وحتى نهاية مارس 2019) بلغ نحو921 ألف نزيل. وبلغ عدد المنشآت الفندقية حتى نهاية العام الماضي 412 منشأة فندقية، مقارنة بـ367 منشأة في 2017 بنسبة زيادة 12.3%، وارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 22182 غرفة مقارنة بـ 20105 غرف في 2017 بنسبة زيادة بلغت 10.3%. وارتفع عدد الأسرة إلى 36780 سريرا في 2018م، وأسهمت هذه الزيادات في استيعاب الارتفاع في عدد الزوار وتوفير المنشآت الفندقية الملائمة وزيادة العرض مقابل الطلب مما جعل أسعار الغرف الفندقية تنافسية على مستوى المنطقة.

وقال صالح بن علي الخايفي مدير الترويج بوزارة السياحة إنّ الموسم السياحي الشتوي في السلطنة من أهم المواسم السياحية التي تشهد تدفق السياح من مختلف دول العالم وخاصة السوق الأوروبي والولايات المتحدة وكندا على المواقع السياحية بالسلطنة. ويأتي الإقبال على الموسم السياحي الشتوي متواكبا مع التسهيلات في منح التأشيرات السياحية المعلن عنها للعديد من الجنسيات في دول العالم، وكذلك افتتاح مطار مسقط الدولي الذي وفر مزايا وتسهيلات تمثلت في زيادة أعداد المسافرين وزيادة حركة الترانزيت، والجهود التي تبذلها وزارة السياحة للترويج للسلطنة في الأسواق المصدرة للسياحة في العالم، والأدوار التي تلعبها مكاتبها الخارجية في الترويج للمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة.

وقال مدير الترويجي بوزارة السياحة إن اعتدال الطقس في السلطنة في الفترة من أكتوبر إلى نهاية إبريل من كل عام يعد عاملا مهما في جذب السياح من دول العالم للاستمتاع باعتدال الحرارة في محافظات السلطنة، لافتا إلى أن زيادة عدد السياح في الموسم السياحي الشتوي يتواكب مع زيادة عدد المنشآت الفندقية في السلطنة التي تشهد نموا متزايدا ينسجم وتزايد الإقبال من جانب الزوار .

وقال صالح بن علي الخايفي إن القطاع الخاص يعمل جاهدا لزيادة الاستثمار في القطاع السياحي والمنشآت الفندقية على وجه الخصوص لمواكبة زيادة الطلب في بعض المحافظات، مضيفا أن مشاركة بعض المنشآت الفندقية والشركات في الترويج عبر المعارض السياحية الدولية والجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة في العديد من دول العالم يسهم في زيادة تدفق اعداد الزوار، وتتكامل هذه الجهود مع ما تبذله الوزارة في الترويج داخل السلطنة وخارجها .

ومن جانبهم أكد ممثلو أقسام وإدارات الترويج في المنشآت الفندقية أن نسبة الحجوزات في بعض الفنادق بلغت أكثر من 70% نظرا لتزايد الإقبال ‏على هذه المنشآت ذات العلامة التجارية العالمية ولارتباطاتها مع الشركات المنظمة للرحلات السياحية، مع جودة ورقي الخدمات الفندقية المختلفة، والعروض الترويجية المصاحبة. ونوهت إدارت التسويق بأن الطلب على الموسم السياحي الشتوي يتزايد من جهة الأسواق الأوروبية والأمريكية، مشيرين إلى أن هناك سياحا يسجلون زيارات متكررة للسلطنة ويؤكدون إعجابهم واستمتاعهم بقضاء أوقات سعيدة في التجول في ربوع البلاد.

وقال رامى فرحات مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق قصر البستان (ريتز كارلتون) إن الإقبال يتزايد على الفندق من الزوار والسياح، والفندق يستقبل أعدادا كبيرة من السياح لما تتمتع به السلطنة من مقومات ممزية كالسواحل والجبال والقلاع والحصون، وأثنى على التجديدات التي تم تنفيذها بالفندق مؤخرا والتي عضدت مكانته كصرح ورمز للثقافة العُمانية العريقة وكرم الضيافة الأصيلة.

وأوضح حسن محمد مسئول المبيعات في فندق جولدن توليب أن السلطنة تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح من مختلف الجنسيات خاصة الألمانية والفرنسية والإنجليزية، بفضل الاستقرار الأمني بالبلاد، كما أن الحجوزات المسبقة في الفندق خلال الشهور السابقة ارتفعت بنسبة 70%، ويعزى ذلك إلى الزخم الذي تضيفه السياحة الشتوية التي تمتاز بها مختلف المحافظات، لافتا إلى أن أعياد الميلاد ومناسبات رأس السنة كان لها الأثر البالغ في ارتفاع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية.

وأكد حسن محمد أنّ وزارة السياحة تبذل جهودا مقدرة لزيادة نسبة الإشغال بالمنشآت السياحية من خلال مشاركتها في مختلف المحافل والفعاليات والمعارض الإقليمة والدولية، لتقدم إسهاما رائعا في الترويج للسياحة العمانية، ومد زوار المعارض بكل المعلومات والبيانات عن المقومات السياحية والطبيعية في مختلف المحافظات.

وقال علاء الشعار مدير إدارة المبيعات فندق هرمز جراند مسقط إن نسبة الإشغال في الفنادق في السلطنة ذات الأربع والخمس نجوم زادت بمعدلات كبيرة جدا خلال موسم الشتاء السياحي 2018/2019، وأشاد بالعروض التي قدمتها الفنادق، وأكد أنها من العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقطاب النزلاء، وأن نسبة الإشغال في فندق جراند هرمز جيدة جدا، وهناك حجوزات عن طريق الموقع الإلكتروني للفندق، كما تتم حجوزات مسبقة من قبل بعض شركات السياحة ورجال الأعمال من مختلف الدول.

وأشار أحمد عبد الرازق مدير شركة مغامرات السياحية إلى أنّ الشركة أجرت حجوزات مسبقة، وترصد المؤشرات ارتفاع أعداد الزوار القادمين إلى السلطنة من الدول الأوروبية، منوها بأن ذلك سينعكس إيجابا على الفنادق من خلال ارتفاع نسب الحجوزات خلال الأشهر القادمة في مختلف المنشآت الفندقية، مؤكدا أنّ الفعاليات السياحية التي نظمتها وزارة السياحة خارج السلطنة كان لها الأثر الكبير في رفع الإيرادات ونسب الإشغال في الفنادق.