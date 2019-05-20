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سيتي يحرز الثلاثية المحلية

الإثنين 20 مايو 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

سيتي يحرز الثلاثية المحلية

 

لندن  - رويترز

 سحق مانشستر سيتي الرائع منافسه واتفورد 6- صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، ليصبح أول فريق ينال الثلاثية المحلية في إنجلترا، والمؤلفة من لقب الدوري ولقبي الكأس .

وعادل سيتي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نهائي البطولة والذي سجله بيري عند تغلبه على ديربي كاونتي 6-صفر قبل 116 عاما وشكل هذا انعكاسا صادقا لأداء قوي آخر بواسطة أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية

وعقب الاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الأسبوع الماضي وفوزه بلقب كأس رابطة الاندية الانجليزية بتغلبه بركلات الترجيح على تشيلسي في فبراير الماضي، جعل سادس لقب لسيتي على صعيد كأس الاتحاد الانجليزي منه ثامن فريق يفوز بثنائية الدوري والكأس في انجلترا والأول منذ تشيلسي عام 2010 وكان قد احتسب في البداية تسجيل رحيم سترلينج لثلاثة أهداف قبل أن يتم احتساب هدفه الأول لصالح جابرييل جيسوس الذي سجل هدفين هو الآخر لسيتي لينهي الفريق 61 مباراة هذا الموسم مسجلا 169 هدفا ومحطما الرقم القياسي المسجل باسمه والبالغ 156 هدفا

 

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي "كان نهائي لا يصدق بالنسبة لنا وأنهينا عاما لا يصدق. أخلص التهاني لكافة العاملين في النادي خاصة اللاعبين لأنهم كانوا السبب الرئيسي لفوزنا بهذه الألقاب"

 

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