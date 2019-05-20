بالفيديو: سبعيني يقود بسرعة "جنونية" هربًا من زوجته!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

اعتقل رجل أمريكي في السبعين من عمره، بعد أن رصده رجل شرطة خارج الخدمة أثناء قيادة سيارته واقفا من خلال فتحة السقف مع مد ذراعيه في الهواء.

وأنكر ليناردو أولسن الذي يعيش في ولاية فلوريدا، بداية أنه فعل ذلك، لكن عند مواجهته بأن رجل شرطة شاهده وسجل الحادثة تراجع عن إنكاره، وأخبر أفراد الشرطة أنه يعتزم تسليم نفسه لأنه لا يريد العودة لزوجته.

وكتب أحد أفراد الشرطة الذين أوقفوا أولسن في تقريره: "صرح أولسن بأنه أراد أن يسلم نفسه إلى ‘مسؤول’ وسأل عما إذا يمكن تسليم نفسه لي". وعندما سئل "لماذا تريد أن تسلم نفسك" قال أولسن "زوجتي تعاملني كخادم وهي السيد، لقد سئمت من هذا". وأضاف الرجل أنه يفضل "الذهاب إلى السجن بدلا من العودة إلى المنزل"، وبالفعل اقتيد أولسن إلى السجن ويواجه جنحة القيادة المتهورة.

وبعد عرض شريط الفيديو الخاص به وهو واقف في فتحة السقف والسيارة تسير بسرعة عالية، حاول أولسن التقليل من خطورة أفعاله فقال للشرطة "إن السيارة تسير ذاتيا عن طريق كمبيوتر وأنه اعتقد في ذلك الوقت أنه من اللطيف التحدث إلى الله لدقيقة ثم الرجوع داخل سيارته مرة أخرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعمد شخص ارتكاب مخالفة كي يدخل السجن لمجرد تجنب العودة إلى زوجته. فمنذ ثلاث سنوات سرق رجل يدعى لورانس جون ريبل أحد البنوك وانتظر في هدوء وصول الشرطة لأنه كان يفضل السجن عن العودة إلى منزل زوجته.